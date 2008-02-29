Холдинг AVentures Group меняет состав акционеров и название

Киев. 29 февраля. УНИАН. Холдинг AVentures Group объявил об изменении состава акционеров и названия компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили акционеры холдинга братья Владимир КОЛОДЮК и Андрей КОЛОДЮК, а также Владимир ДОБРОВОЛЬСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, В.КОЛОДЮК и В.ДОБРОВОЛЬСКИЙ увеличили свои доли за счёт выкупа 45%-го пакета акций у А.КОЛОДЮКА.

В.КОЛОДЮК и В.ДОБРОВОЛЬСКИЙ приняли решение о выкупе акций в связи с тем, что у прежнего состава акционеров было различное видение стратегии развития компании и направлений бизнеса.

«Андрей КОЛОДЮК решил продать свою долю. Такое решение было основано на том, что собственники имели несколько различные взгляды на планы развития компании в целом», - сказал президент и акционер холдинга В.КОЛОДЮК.

Таким образом, собственниками холдинга теперь являются В.КОЛОДЮК и В.ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

С 1 марта произойдет изменение названия компании. Новое название холдинга - Unitrade Group. Бренд AVentures Group переходит в распоряжение А.КОЛОДЮКА.

При этом важным обстоятельством является то, что фактическая структура, портфель брендов, весь топ-менеджмент, вся команда, стратегические цели, миссия холдинга Unitrade Group остаются неизменными, отметили участники пресс-конференции.

«Произошедшие изменения в составе акционеров позволят компании более активно развиваться, более оперативно принимать важные стратегические решения, - сказал В.КОЛОДЮК. - Поэтому можно с уверенностью говорить о наступлении качественно нового периода в истории компании».

«Это решение даст каждому из нас возможность стремительнее идти дальше, развиваться и достигать успеха», - прокомментировал событие акционер холдинга А.КОЛОДЮК.

Акционеры не сообщили детали сделки по выкупу 45%-го пакета акций у А.КОЛОДЮКА, сославшись на коммерческую тайну.

Справка УНИАН. Холдинг AVentures Group работает на украинском рынке ИКТ с 1994 г.

В настоящий момент холдинг управляет такими брендами: Unitrade - сеть салонов персональной электроники, City.com - сеть гипермаркетов электроники, melofon - молодежная сеть мобильной электроники, СамоБыт - сеть магазинов бытовой техники, UdiCom - оптовая компания, TRE`n`D - девелопмент коммерческой недвижимости, Service Master - сервисная компания, В.zone - консалтинговая компания.

Оборот холдинга в 2006 году составил 733 млн. долл.