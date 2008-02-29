Киев. 29 февраля. УНИАН. Ежегодный рейтинг самых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус» возглавил Ринат АХМЕТОВ с состоянием 14,62 млрд. долл.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала «Фокус» Михаил ГЛАДКИЙ, в среднем за год украинские миллионеры и миллиардеры стали богаче на 25%. Активы 130 украинцев, вошедших в рейтинг, превысили 100 млрд. долл.

По информации М.ГЛАДКОГО, в рейтинг этого года вошло 39 новичков с совокупным состоянием 8 млрд. долл. Он отметил, что в рейтинг 2008 года вошли 18 депутатов Верховной Рады Украины, из них большинство – члены Партии регионов.

Также М.ГЛАДКИЙ подчеркнул, что над составлением рейтинга работала аналитическая группа из 10 человек, в которую вошли инвестиционные банкиры и отраслевые эксперты, использовавшие профессиональные методики расчета. Аналитическая группа ориентировалась исключительно на открытые источники информации. То есть, в рейтинг вошли те, чье состояние превысило 100 млн. долл., а право собственности на активы можно доказать на основании открытых источников, и это активы, которые находятся на территории Украины. В рейтинг не включены иностранцы, бизнес которых в большей части сосредоточен за пределами Украины. Кроме того, не оценивались денежные накопления, личная недвижимость и автомобили.

Как отметил М.ГЛАДКИЙ, нет ни одного участника рейтинга, который бы по итогам 2007 года «что-то потерял». Долларовых миллиардеров в Украине по итогам 2007 года стало вдвое больше - 20 человек. В первую десятку вошли совладелец компании SCM, народный депутат от Партии регионов Р.АХМЕТОВ - его состояние на февраль 2008 г. оценивается в 14,620 млрд. долл. (март 2007 г. - 12 млрд. долл.), совладелец ИК «East One» Виктор ПИНЧУК - 10,5 млрд. долл. (март 2007 г. - 4,4 млрд. долл.), совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 4,76 млрд. долл. (март 2007 г. - 3,3 млрд. долл.), совладелец группы «Приват» Геннадий БОГОЛЮБОВ - 4,5 млрд. долл. (март 2007 г. - 3,2 млрд. долл.), совладелец группы Ferrexpo, народный депутат от БЮТ Константин ЖЕВАГО - 3,83 млрд. долл. (март 2007 г. - 1,7 млрд. долл.), председатель правления ОАО «ММК имени Ильича» Владимир БОЙКО - 3,15 млрд. долл. (март 2007 г. – 1,3 млрд. долл.), совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий ГАЙДУК - 2,77 млрд. долл. (март 2007 г. – 2,3 млрд. долл.), совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей ТАРУТА - 2,65 млрд. долл. (март 2007 г. – 2,3 млрд. долл.), совладелец компании «Метинвест» (SCM), владелец "Смарт-холдинга" Вадим НОВИНСКИЙ - 2,55 млрд. долл. (март 2007 г. – 650 млн. долл.) и советник представительства швейцарского АО «Группа «Энергетический стандарт» в России Константин ГРИГОРИШИН - 1,73 млрд. долл. (март 2007 г. – 908 млн. долл.).