Уровень инфляции в этом году составит 14-15%, затем начнет снижаться – эксперт

Киев. 29 февраля. УНИАН. Уровень инфляции в 2008 году составит 14-15%.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай ИВЧЕНКО.

«Ситуация в стране с инфляционными ожиданиями, с выплатами Сбербанка, повышением минимальных зарплат, пенсий, пособий и стипендий нам пока не позволяет сделать вывод, что инфляция будет в пределах 10%. Мы считаем, что все-таки реально темп инфляции будет составлять 14-15% по индексу потребительских цен», - сказал он.

По мнению эксперта, эта цифра не является «плохой», поскольку такой темп инфляции прогнозируется «с учетом текущей ситуации мирового кризиса и текущих цен на энергоносители».

«Даже 14-15% по индексу потребительских цен будет определенным достижением для экономики Украины и определенным шагом вперед, потому что 2009 год будет с точки зрения как инфляционных ожиданий населения, так и цен на энергоносители более благоприятным для экономики Украины», - сказал он, добавив, что в 2009 году реальный уровень инфляции составит 11-12%. «И на протяжении 6 лет мы можем прийти к более адекватным темпам роста инфляции в стране», - отметил Н.ИВЧЕНКО.

По его данным, реальным для Украины могут быть 4-6%.

Справка УНИАН. Госбюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн.; рост ВВП – 6,8%; инфляция – 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

13 февраля Кабинет министров увеличил прогнозный показатель ВВП на 2008 год до 921 млрд. грн., сохранив прогноз роста инфляции в 9,6%.

В Украине инфляция в январе 2008 года против января 2007 года составила 19,4%, в январе против декабря 2007 года - 2,9%.

Министерство экономики Украины ожидает инфляцию в феврале текущего года на гораздо меньшем уровне, чем она была в январе.