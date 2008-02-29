В первом полугодии цена бензина А-95 может достигнуть 6 грн. за литр - эксперт

Киев. 29 февраля. УНИАН. В течение первого полугодия цена бензина марки А-95 может достигнуть 6 грн. за литр.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай ИВЧЕНКО.

«Учитывая возможное дальнейшее падение на протяжении 1-2 кварталов цен на американский доллар, есть вероятность дальнейшего роста цен на нефть. Есть прогнозы по 105-110 долл. за баррель. Поэтому стоимость бензина марки А-95 будет стремиться к 6 грн. за литр в течение ближайшего полугодия», - отметил он.

Как сказал Н.ИВЧЕНКО, основная причина падения доллара – негативные экономические новости, пришедшие из США, в частности, снижение продажи новых домов, заказов на товары длительного пользования, снижение потребительского доверия и пр.