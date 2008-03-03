«Газета нашого района» награждена «Золотым пером»

1 марта 2008 года в «Октябрьском дворце» состоялась 8-я церемония вручения премий международного рейтингового конкурса средств массовой информации - «Золотое перо».

Сеть районных газет столицы - «Газета нашего района» - завоевала высшую награду в номинации «Открытие года - 2007».

Менее года прошло с появления первой «Газеты нашего района». «Заключительная», десятая «районка» вышла в свет в сентябре минувшего года. С тех пор жители всех районов столицы каждую неделю получают свои «новости по-домашнему».

- Получать награды всегда приятно, - говорит Инна Гадзинская, главный редактор «Газеты нашего района». – Думаю, что «Открытие года» - хорошая новость не только для дружного коллектива районок. Мы поздравляем с этой высокой наградой наших партнеров, и конечно же, читателей -- сотни тысяч киевлян, которым, наверняка, приятно, что их любимая газета признана лучшей.

«Газета нашего района» – это полноценное еженедельное информационное издание с обзором самых ярких и обсуждаемых городских событий за неделю, полной картиной новостей районного масштаба, обсуждением жизни в районе, интересными житейскими историями и рассказами о знаменитых соседях.

Периодичность выхода - еженедельно по пятницам.

Объем еженедельника «Газета нашего района» – 16 страниц, формата В4.

На сегодня суммарный еженедельный тираж по десяти районам составляет 276 150 экз.

«Газета…» распространяется в 355 точках (с фирменных стоек в магазинах, супермаркетах, развлекательных и бизнес-центрах, а также других наиболее посещаемых местах каждого района), в 115 жилых домах; доставляется в 1340 офисов столицы.

Для удобства читателей каждая газета снабжена картой с указанием точек распространения.

Издательсво «ПрессЦЕНТР» является учредителем и издателем «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов) и «Газеты по-донецки» (Донецк), сети районных бесплатных газет «Газета нашего района» (Киев).