«Союз-Виктан» покорит рынок новой водкой

В марте 2008 года начинаются продажи новой водки «Союз-Виктан Классик». Рекомендованная розничная цена нового «Союз-Виктан» составит около 18 грн., а сам продукт будет позиционироваться на рынке алкоголя как самый чистый субпремиальный напиток. За счет новой водки компания планирует увеличить долю в сегменте на 10%.

Перед новым «Союз-Виктан» стоит задача усилить позиции торговой марки в сегменте субпремиум, и для этого есть все предпосылки. «Украинцы при выборе крепких спиртных напитков предъявляют очень высокие требования и отдают предпочтение исключительно качественным водкам. А мы предлагаем водку самого высокого качества, обладающую уникальной чистотой, по доступной для потребителя цене», - говорит бренд-менеджер «Союз-Виктан» Татьяна Меджитова.

Согласно данным MEMRB, доля торговой марки «Союз-Виктан» в ценовом сегменте 18-20 грн. в октябре-ноябре 2007 года составила 41%. Всего продажи водки в ценовом сегменте 16-20 грн. выросли с 14,1% (в октябре-ноябре 2006 г.) до 34,3% (в октябре-ноябре 2007 г.) от общего объема продаж.

«Мы видим, что сегмент потребителей, готовых покупать качественные напитки, растет, и это дает нам основание предполагать, что наша бизнес-стратегия оправдает ожидания, и что чистота новой водки «Союз-Виктан» будет востребована у большинства потребителей», - отмечает Татьяна Меджитова. Напомним, что количество украинцев, готовых больше платить за хорошее качество, по данным TGI (target group index) «Комкон-Украина», в 2007 году увеличилась с 57% до 60%.

На полках крупнейших супермаркетов страны новый «Союз-Виктан» появится уже в марте. Основное преимущество нового «Союз-Виктан» заключается в том, что при его производстве используется единственная в Украине система фильтрации драгоценными природными материалами.

Система состоит из двухсот пятидесяти трех фильтров на разных этапах производства - от подготовки воды к разливу продукции..

Справка:

«Союз-Виктан» (Украина) - крупнейший отечественный производитель алкогольных напитков, украинская часть группы компании «Союз-Виктан».

Предприятие основано в 1994 году на этапе формирования украинского алкогольного рынка. Основное производство сосредоточено в Крыму, на одном из крупнейших в Европе алкогольных заводов, открытом в 2000-ом году. Компания первой в отрасли внедрила международный стандарт качества ISO 9001 и международный стандарт безопасности пищевой продукции ISO 22000:2005. В 2008 году, одной из первых в Украине, компания внедрила экологический сертификат ISO 14001, гарантирующий чистоту напитков и безопасность производства для окружающей среды.

Основной бизнес компании - производство и дистрибьюция алкогольных напитков. В ассортименте водки классические и особые ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании коньяки ТМ «Коктебель», вина ТМ «Коктебель» и ТМ «Винодел», игристые вина ТМ «Союз-Виктан», слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer».

Компания обладает собственной системой дистрибьюции, которая гарантирует оригинальность напитков и своевременную доставку. Дистрибьюционная сеть одна из крупнейших в Украине - насчитывает 29 филиалов и напрямую сотрудничает с торговыми точками, обеспечивающими 95% национальных продаж алкоголя.