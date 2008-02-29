Украинское казачество планирует отметить 360-летие национально-освободительной войны под руководством Хмельницкого

Киев. 29 февраля. УНИАН. Украинское казачество планирует отметить 360-ю годовщину событий, связанных с началом Национально-освободительной войны украинского народа середины XVII века под руководством гетмана Украины Богдана Хмельницкого.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил гетман общественной организации “Украинское казачество” Николай ПАНТЕЛЮК.

Он напомнил, что 1 февраля 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ о праздновании в 2008 году годовщины освободительной войны.

По словам Н.ПАНТЕЛЮКА, возглавляемая им организация призывает общественность широко отметить это событие. Он сообщил, что казаки уже установили в городе Желтые Воды памятную доску на месте первой победы войска Богдана Хмельницкого в 1648 году. Н.ПАНТЕЛЮК добавил, что на церемонию открытия доски собралось много людей, но, к сожалению, не было ни одного представителя власти.

Кроме этого, представители украинского казачества инициируют объединительный процесс в казацком движении. С этой целью они предлагают провести объединительный совет. На заседание совета, по замыслу организаторов, должны прибыть по 10 делегатов от каждой казацкой организации из каждой области. Именно на этом совете должен быть решен вопрос избрания единого казацкого лидера.

Также на этом форуме предлагается принять обращение к руководителям государства создать специальный государственный орган по проблемам украинского казачества.

Справка УНИАН. В 1648-1657 годах украинский народ под руководством Богдана Хмельницкого вел Национально-освободительную войну, во время которой Речь Посполитая утратила контроль над центральной частью украинских этнических земель. На базе этих земель появилось казацкое государство «Войско Запорожское» во главе с гетманом, просуществовавшее до 1760-х годов.