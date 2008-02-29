Ассоциация вкладчиков и акционеров Украины считает целесообразным введение своего представителя в НС Ощадбанка

Киев. 29 февраля. УНИАН. Ассоциация вкладчиков и акционеров Украины (АВАУ) считает целесообразным введения своего представителя в Наблюдательный совет ОАО «Ощадбанк». Об этом заявил председатель АВАУ Богдан РАФАЛЮК на пресс-конференции в УНИАН.

Кроме того, в Ассоциации выступают за введение должности советника премьер-министра по работе с вкладчиками, а также считают целесообразным введение таких должностей и при главах областных и районных государственных администраций, передает корреспондент УНИАН.

АВАУ просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО встретиться с в представителями Ассоциации и обсудить вопросы, связанные с проведение выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР.

«Мы категорически требуем не приостанавливать регистрацию вкладчиков и принять необходимые меры для ликвидации очередей и ажиотажа в отделениях Ощадбанка», - сказано в заявлении АВАУ.

Как сообщал УНИАН, 22 и 23 февраля Ощадбанк вместо регистрации вкладчиков проводил выплаты компенсаций. Тогда министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК объяснил изменение графика тем, что многим вкладчикам средства уже зачислены на счет, но они их еще не получили.

К 22 февраля в соответствующий реестр внесены 4 млн. 678 тыс. вкладчиков и выплачены свыше 2,7 млрд. грн. - еще около 1 миллиона граждан ожидают регистрации. Прогнозируемое количество вкладчиков может превысить 20 млн. человек.

ОАО “Государственный ощадный банк Украины” (Ощадбанк) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года.

100% акций банка принадлежат государству