Адвокат бизнесмена Пенчука заявляет о возобновлении давления на его подзащитного со стороны правоохранительных органов

Киев. 3 марта. УНИАН. Адвокат бизнесмена Бориса ПЕНЧУКА Александр ДАНИЛЮК заявляет о возобновлении давления на его подзащитного со стороны правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что дело Б.ПЕНЧУКА остается “чрезвычайно политизированным”. По словам А.ДАНИЛЮКА, 27 февраля в офисе партии “Пора” появились сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, которые, как сказал адвокат, не предъявив никаких документов, заявили, что должны доставить Б.ПЕНЧУКА в следственное управление Генеральной прокуратуры. Адвокат отметил, что поскольку Б.ПЕНЧУКА на тот момент в офисе не было, сотрудники милиции вынуждены были уехать ни с чем.

А.ДАНИЛЮК подчеркнул, что никаких оснований для того, чтобы принудительно доставлять Б.ПЕНЧУКА в следственный отдел нет. Он информировал, что его подзащитный всегда являлся и продолжает являться по требованию прокуратуры к следователю, у следствия есть все необходимые контакты Б.ПЕНЧУКА и переговорить с ним лично и выяснить все необходимые обстоятельства дела не составляет никаких проблем.

Адвокат заявил, что такое “оживление” со стороны Генпрокуратуры носит исключительно политическую окраску. По его мнению, таким образом руководство прокуратуры пытается предупредить действующего министра внутренних дел о необходимости выполнять определенные взятые на себя политические обязательства. “Происходящее носит характер напоминания Юрию ЛУЦЕНКО об определенных договоренностях”, – сказал А.ДАНИЛЮК. Он напомнил, что в прошлую среду, 27 февраля, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что ему не нравится инициатива главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ относительно создания новой политической силы, что, по мнению адвоката, косвенно демонстрирует нежелание Ю.ЛУЦЕНКО поддерживать возможную “широкую” коалицию, о чем, вероятно, договорилось окружение Президента и Партия регионов. А уже в четверг, отметил А.ДАНИЛЮК, в офисе “Поры” по требованию Генпрокуратуры, руководство которой Б.ПЕНЧУК подозревает в связях с Партией регионов, появились представители правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, ранее Генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО подтвердил, что прокуратура продолжает расследование дела в отношении бывшего акционера донецкого торгового центра "Белый лебедь" Б.ПЕНЧУКА.

30 октября 2007 года бизнесмен Б.ПЕНЧУК на пресс-конференции в УНИАН обвинил Ю.ЛУЦЕНКО в том, что тот использовал его в своих политических целях по делу Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Б.ПЕНЧУК отметил, что решил сделать это заявление лишь потому, что Ю.ЛУЦЕНКО опять претендует на руководство силовыми структурами. Он уверен, что Ю.ЛУЦЕНКО «развернет репрессии в стране».

Комментируя это заявление, Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что Б.ПЕНЧУК может быть привлечен к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.