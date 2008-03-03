В Тендерной палате заявляют, что в регионах сознательно создали проблему с социальными госзакупками

Киев. 3 марта. УНИАН. В регионах Украины сознательно создали проблему с проведением государственных закупок в социальной сфере, не выполняя нормы действующего закона о госзакупках.

Такое убеждение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА.

Как передает корреспондент УНИАН, он считает, что эта проблема создана, в частности, отдельными губернаторами областей и мэрами городов с целью дискредитации работы Тендерной палаты с последующей ликвидацией этой общественной организации, которая осуществляет контроль в сфере госзакупок, и отмены закона о проведении госзакупок.

Таким образом, убежден В.ЛАБА, губернаторы и мэры пытаются достичь возобновления действия закона о госзакупках в редакции 2004 года, что позволит им «без всякого контроля по своему усмотрению распоряжаться государственными средствами, большая часть из которых будет оседать в частных карманах».

«Я не вижу реальных причин, которые бы мешали проведению тендеров в социальной сфере», - заявил В.ЛАБА, анализируя проведение госзакупок в Ивано-Франковской, Николаевской и Запорожской областях. Он отметил, что в конце 2007 года обладминистрации и подчиненные им предприятия практически не начинали процедуры госзакупок. Большинство из них были начаты в 2008 году, причем лишь в феврале.

«С конца 2007 года по сегодняшний день в этих областях было подано объявлений о закупках товаров и услуг по 190 процедурам на 107 млн. грн. Лишь 3 процедуры отменено. Это свидетельствует о том, что все остальные процедуры в стадии проведения, и говорить о том, есть на сегодня проблемы или нет, пройдут эти процедуры или нет, еще рано, - отметил В.ЛАБА. - Это подтверждает то, что есть спекуляции».

Так, по данным В.ЛАБЫ, к примеру, в Ивано-Франковской области из 58 процедур, которые сейчас находятся в стадии проведения, 54 были начаты в феврале, в Запорожской области – в конце 2007 года начали 3 процедуры на 1,6 млн. грн., а в 2008 году 37 – на 19 млн. грн., причем в феврале начали 28 процедур, в Николаевской области – в 2008 году начали 85 процедур на 41 млн грн.

«Руководство обладминистраций, в частности Ивано-Франковской, Николаевской и Запорожской, проигнорировали нормы действующего законодательства, подзаконные нормативные акты, такие как решение Межведомственной комиссии, затянули процедуры закупок и сами создали проблему в этой сфере, а сейчас хотят себя выгородить”, - сказал В.ЛАБА.

Он напомнил, что “в феврале 2007 года Межведомственная комиссия по проведению госзакупок приняла решение, согласно которому распорядители госсредств могли проводить процедуру закупок, исходя из контрольных цифр”. Кроме того, согласно действующему закону о госзакупках, предоставляется право заключать новые соглашения или продлевать существующие в размере 15% от прошлогодних сумм, и для обеспечения работы учреждения применять старое соглашение на 10% суммы. «Это 25% - фактически четверть годовой суммы. Это квартал, но на сегодня первый квартал еще не завершен. Непонятно почему, не употребив нормы закона, все вокруг кричат о невозможности проведения закупок и искусственно создают проблему, в результате чего дети остаются без питания, а "скорые помощи" без бензина”, - сказал В.ЛАБА.