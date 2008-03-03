Украина через 3-5 лет может остаться без газа собственной добычи - депутат НУ-НС Палица

Киев. 3 марта. УНИАН. Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Игорь ПАЛИЦА заявляет, что искусственное занижение цены на газ украинской добычи может привести к тому, что Украина через 3-5 лет может остаться без газа собственной добычи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПАЛИЦА заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Последние поездки представителей Кабинета Министров в Россию привели к тому, что российский энергоноситель постоянно растет (в цене)… и этот вопрос идет наряду с вопросом искусственного занижения цены на газ украинской добычи. То есть, мы имеем четкие шаги, четкие цели, которые делаются сегодня по отношению к украинским компаниям, где есть государственная доля, чтобы через 3-5 лет мы говорили о том, насколько нам хватит газа собственной добычи, и имеем ли мы перспективу увеличения добычи собственного газа», - сказал И.ПАЛИЦА.

При этом он добавил, что «с таким подходом Кабинета Министров Украина через 3-5 лет может остаться без газа собственной добычи».

И.ПАЛИЦА напомнил, что и Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента, и программа Кабинета Министров, и коалиционное соглашение предусматривали внедрение рыночного формирования цен на продажу газа импортированного и собственной добычи на внутреннем рынке с одновременным введением государственного адресного субсидирования оплаты газа малообеспеченным гражданам Украины. Однако на практике этого не происходит.

Как сообщал УНИАН, правление «Укрнафты» приняло решение о начале с 3 марта 2008 года процедуры остановки с целью консервации на протяжении двух недель 140 газовых скважин из-за низких цен на природный газ, установленных для компании НКРЭ. Общая годовая добыча из этих 140 скважин составляет около 950 млн. м куб. природного газа и 40 тыс. тонн газового конденсата.

Напомним, 28 февраля НКРЭ решила снизить стоимость газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта» на 26,9% с 272,6 - до 199,2 грн. за тыс. куб. м (без НДС). В данном решении комиссия руководствовалась якобы не предоставлением компанией детальных обоснований структуры цены газа.

Ранее, 31 января, НКРЭ установила с 1 февраля для «Укрнафты» цену продажи природного газа собственной добычи на уровне 272,6 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

В тоже время «Укрнафта» обжаловала в Окружном административном суде Киева постановление НКРЭ от 31 января об установлении цены газа собственной добычи для компании. Суд в качестве меры обеспечения иска приостановил действие постановления в части, которой устанавливается цена газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта», до рассмотрения дела по сути, которое назначено на 18 марта.

«Укрнафта» обратилась к премьер-министру с просьбой обязать НКРЭ установить для компании экономически обоснованную цену на газ собственной добычи.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».