Депутат Палица намерен обратиться к Президенту с просьбой вмешаться в ситуацию в нефтегазодобывающей отрасли Украины

Киев. 3 марта. УНИАН. Народный депутат от блока “Наша Украина - Народная самооборона”, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Игорь ПАЛИЦА намерен обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в нефтегазодобывающей отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПАЛИЦА сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я, как депутат Верховной Рады, буду обращаться к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ту ситуацию, которая на сегодня сложилась в Украине по отношению к национальному производителю, чтобы он взял вопрос под контроль, иначе мы получим полное разрушение экономики», - сказал депутат.

При этом он добавил, что «на сегодняшний день с 2003 года рентные платежи на добычу нефти выросли в 100 раз, при том что цена на нефть выросла в 3,5 раза».

«И на сегодняшний день «Укрнафта» вынуждена, а я говорю и как секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики и как экс-руководитель «Укрнафты», обратиться к представителям правительства, в Наблюдательный совет о том, что она готовится прекратить добычу нефти и газа, так как это приносит убытки», - заявил И.ПАЛИЦА.

Как сообщал УНИАН, правление «Укрнафты» приняло решение о начале с 3 марта 2008 года процедуры остановки с целью консервирования на протяжении двух недель 140 газовых скважин из-за низких цен на природный газ, установленных для компании НКРЭ. Общая годовая добыча из этих 140 скважин составляет около 950 млн. м куб. природного газа и 40 тыс. тонн газового конденсата.

Напомним, 28 февраля НКРЭ решила снизить стоимость газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта» на 26,9% с 272,6 - до 199,2 грн. за тыс. куб. м (без НДС). В данном решении комиссия руководствовалась якобы не предоставлением компанией детальных обоснований структуры цены газа.

«Укрнафта» обратилась к премьер-министру с просьбой обязать НКРЭ установить для компании экономически обоснованную цену на газ собственной добычи.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».