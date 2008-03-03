Эксперты прогнозируют, что основным приоритетом России при президентстве Медведева станет Центральная Азия

Киев, 3 марта. УНИАН. Старший научный сотрудник Института изучения России, кандидат политических наук Виктор КОНСТАНТИНОВ прогнозирует, что основным приоритетом внешней политики России при президентстве Дмитрия МЕДВЕДЕВА станут страны Центральной Азии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.КОНСТАНТИНОВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«МЕДВЕДЕВ сегодня ночью заявил, что основным приоритетом внешней политики России станут страны СНГ, но Украина точно не будет таким приоритетом. Скорее всего, новый Президент России сконцентрирует свое внимание на странах Центральной Азии и, прежде всего, Казахстане, который остается свободным окном возможностей», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.

По мнению эксперта, энергетическими проблемами с Украиной «будет заниматься Владимир ПУТИН, а не МЕДВЕДЕВ».

В то же время В.КОНСТАНТИНОВ уверен, что Д.МЕДВЕДЕВ обязательно «выйдет из тени» действующего Президента России и уже через год будет принимать самостоятельные решения.