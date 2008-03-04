Украинцы наименее удовлетворены качеством транспортных услуг и наиболее - мобильной связи - исследование

14:31, 04 марта 2008
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Киев. 4 марта. УНИАН. Украинские потребители наименее удовлетворены качеством межгородских транспортных услуг и наиболее довольны качеством услуг операторов мобильной связи.

Об этом свидетельствуют результаты пилотного исследования, проведенного в рамках совместного проекта ЕС и ПРООН (Программа развития ООН) «Сообщество потребителей и общественные объединения», сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН специалист проекта «Сообщество потребителей и общественные объединения» Денис ПОЛТАВЕЦ.

В частности, исследовались пять секторов услуг. Как выяснилось, межгородским транспортом потребители довольны на 62 балла, банковскими услугами – на 73 балла, страховыми компаниями – на 69 баллов, супермаркетами – на 76 баллов, и больше всего доверяют украинцы операторам мобильной связи – 79 баллов.

По мнению Д.ПОЛТАВЦА, достаточно высокие оценки, данные потребителями уровню и качеству услуг, являются результатом того, что ожидания украинских потребителей относительно их качества «очень низкие».

Это подтвердила руководитель проекта «Сообщество потребителей и общественные объединения» Клавдия МАКСИМЕНКО. По ее словам, «из исследования видно, что ожидания наших потребителей являются достаточно низкими, и там, где есть чуть большие ожидания, там сразу же возникает самый низкий уровень удовлетворенности».

В качестве примера К.МАКСИМЕНКО привела оценку супермаркетов, поскольку у 90,8% опрошенных никогда не было никаких жалоб на супермаркеты. В то же время она напомнила результаты исследования, проведенного в рамках проекта в мае 2007 г., когда выяснилось, что чаще всего покупатели сталкиваются с некачественными товарами при покупке продуктов питания (53%). «То есть потребители не считают некачественный продукт поводом для жалоб», - отметила К.МАКСИМЕНКО.

Кроме того, исследование показало, что большинство респондентов занимают пассивную позицию при приобретении некачественных товаров. В частности, 54% ответили, что не предпринимают никаких шагов для возвращения денег или замены товара.

По словам К.МАКСИМЕНКО, знания украинских потребителей относительно того, какими должны быть качественные услуги, очень низкие. «Но ожидания (относительно качества – УНИАН) будут меняться со временем, поскольку Украина становится все более открытой, люди получают все больше информации об этом. И чем выше будет становиться уровень ожиданий, тем тяжелее будет удержаться на рынке компаниям только за счет того, что от них вообще ничего не требуют и вообще ничего не ожидают», - считает она.

Д.ПОЛТАВЕЦ добавил, что в ходе исследования выяснилось, что большинство решений на потребительском рынке принимается женщинами. «То есть, можно сказать, что украинский потребитель - это женщина», - отметил он. При этом женщины оценили услуги по всем 5 исследуемым позициям несколько выше, чем мужчины.

Исследование проводилось в декабре 2007 г. - январе 2008 г. путем телефонного опроса 1200 человек от 18 до 79 лет. Опрос проводила компания «Международная маркетинговая группа», выбранная для этих целей на тендере.

 

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