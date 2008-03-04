В Украине презентован новый мобильный ресурс для потребителей

Киев. 4 марта. УНИАН. Совместный проект ЕС и ПРООН «Сообщество потребителей и общественные объединения» презентовал мобильную версию информационного веб-ресурса для украинских потребителей - Портал Потребителя wap.consumerinfo.org.ua, который должен стать ключевым источником потребительской информации в украинском мобильном интернете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель проекта «Сообщества потребителей и общественные объединения» Вадим КОРОЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.КОРОЛЮКА, с помощью нового ресурса потребители получат доступ к информации, которая может пригодиться при ежедневной покупке товаров первой необходимости.

Как отметил В.КОРОЛЮК, данный ресурс позволяет проводить поиск опасных товаров по штрих-коду. Эта возможность была реализована благодаря сотрудничеству с европейскими экспертами и институтами, которые занимаются поиском и изъятием опасных товаров с европейского рынка. Кроме того, есть возможность получить информацию о пищевых добавках, которые содержатся в продуктах питания.

По мнению представителей «Сообщества потребителей и общественных объединений», со вступлением в ВТО Украина становится более открытой для новых товаров, происхождение которых не всегда легко определить. Но новый ресурс позволит получать обширную информацию об опасных продуктах.

Справка УНИАН. Проект «Сообщество потребителей и общественные объединения» - совместная инициатива Европейского Союза и Программы развития ООН, который был начат в 2006 году. Цель проекта - увеличение влияния гражданского общества на экономическую жизнь страны согласно европейским стандартам.

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