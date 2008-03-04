В Киеве завершились съемки фильма режиссера Сана о поисках любви по Интернету

Киев. 4 марта. УНИАН. В Киеве завершились съемки полнометражного фильма под рабочим названием “Окно моей комнаты”.

Об этом режиссер и сценарист фильма Дмитрий САН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, новая картина расскажет зрителю историю девушки-инвалида, которая решила искать свою любовь по Интернету. Как сказал Д.САН, изюминка фильма в том, что все роли исполнили украинские актеры: уже известные Алексей ГОРБУНОВ, Виктория КОРСУН, а также начинающие актеры Марина КУКЛИНА, Ренат СЕТТАРОВ и другие.

“Все актеры украинские - это был мой главный тезис, когда я начинал работу над этим проектом, - заявил Д.САН. - У нас много фильмов, сериалов, но на большинство из них приглашают российских актеров, а наши снимаются на втором плане и в эпизодах. Этим проектом я хотел бы поддержать украинских актеров и предоставить им возможность сниматься в главных ролях”.

Эта лента стала второй большой работой режиссера. Первый фильм "Ничто и Никогда", который рассказывает об Оранжевой революции, Д.САН снял за собственные средства и вложил в него всего 9 тысяч долларов. Невзирая на это, дебютная 40-минутная работа молодого режиссера победила на американском кинофестивале "Temecula Valley International Film Festival" в 2006 г. как лучший документальный фильм.

Новый фильм планируют выпустить в конце весны. Предварительно бюджет картины составляет 160 тыс. долларов, но после монтажа и наложения звука организаторы планируют в целом потратить 200-250 тыс. долларов.