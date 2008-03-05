Экс-руководство «Укрзализныци» заявляет об угрозе приостановки обновления подвижного состава железных дорог

Киев. 5 марта. УНИАН. Бывший заместитель генерального директора «Укрзализныци» Анатолий ЧУБИНСКИЙ заявляет о существовании угрозы приостановки обновления подвижного состава железных дорог в случае отказа от получения техники на условиях финансового лизинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его данным, в начале февраля гендиректор «Укрзализныци» Василий МЕЛЬНИЧУК поручил железным дорогам расторгнуть договоры о финансовом лизинге на 2008 г., если лизингодатели не снизят процентные ставки, и перейти на прямые договоры с производителями. Как отмечалось в указании В.МЕЛЬНИЧУКА, по состоянию на начало т.г. «Укрзализныце» было недопоставлено продукции на сумму 525 млн. грн.

Как считает А.ЧУБИНСКИЙ, решение о переходе на прямые договоры приведет к тому, что модернизация подвижного состава «затормозится на несколько лет», что представляет угрозу для отрасли, изношенность подвижного и тягового состава которой составляет 85%.

«Это не такая простая задача - обновить технику и оборудование. Таким образом, пройдет 2-3 года. Наши специалисты подсчитали, что день «Ч», когда будет на 99,9% изношен подвижной состав, наступит в 2011-2012 гг. Как раз под открытие Евро-2012», - отметил он.

При этом А.ЧУБИНСКИЙ сказал, что не знает причин, почему инициировано расторжение договоров с лизинговыми компаниями. «Возможно, лизинговые компании неугодны», - предположил он.

По его словам, прямые договоры заключить непросто, поскольку «на сегодняшний день товаропроизводители практически не работают по прямым поставкам». По мнению А.ЧУБИНСКОГО, может сложиться ситуация, что железные дороги в этом году обновят подвижной состав на 2,5 млрд. грн. - на тот объем, который остался по лизинговым договорам для поставки в 2008 г., в то время как предусматривалось обновить его в т.г. на 6 млрд. грн.

В то же время он отметил, что при условии надлежащего обновления за 2-2,5 года «Укрзализныця» может остановить рост кривой по износу основных фондов.

Справка УНИАН. В 2007 г. «Укрзализныця» заключила с лизинговыми компаниями договоры финансового лизинга на 5 млрд. грн. В 2007 г. из этих средств было поставлено лизинговой техники на 2,3 млрд. грн. Большая часть – через «Укртранслизинг» (49%) и ЧП «ВТБ Лизинг Украина» (35,3%). Остальные поставки должны состояться в 2008 г.