Парламентская ВСК по расследованию действий руководства Харькова будет создана, несмотря на все противодействия – Фельдман

Киев. 5 марта. УНИАН. Парламентская временная следственная комиссия по расследованию действий харьковских городских властей будет создана, несмотря на все противодействия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат из фракции Блока Юлии Тимошенко Александр ФЕЛЬДМАН.

По его словам, «сегодня в Харькове происходит правовой беспредел».

При этом депутат привел целый ряд примеров, которые свидетельствуют о незаконных действиях харьковских властей во главе с мэром города Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем горсовета Геннадием КЕРНЕСОМ.

А.ФЕЛЬДМАН отметил, что сейчас в Харькове на смену законной продаже земли пришли «несогласованные, незаконные земельные аукционы». Также обычной практикой для руководителей Харькова стала продажа памятников архитектуры, что строго запрещено законами, отметил он.

А.ФЕЛЬДМАН продемонстрировал список фирм-«однодневок», через которые горсовет проводит приватизацию различных объектов. Кроме этого, отметил депутат, активно распродается имущество Министерства внутренних дел, оборонных ведомств.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, городские власти надеются на то, что парламентская следственная комиссия так и не будет создана. Однако, он утверждает, что это обязательно произойдет, «не в этот четверг, так в следующий вторник, никуда этот вопрос не денется».

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, харьковские чиновники даже пытаются выйти на его однопартийцев из БЮТ с просьбами блокировать рассмотрение этого вопроса, делают все возможное, чтобы этого не произошло.

А.ФЕЛЬДМАН также отметил, что рассчитывает на создание не только парламентской комиссии, а также подобной правительственной комиссии. Он добавил, что планирует провести переговоры на эту тему с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады рекомендовал парламенту создать Временную следственную комиссию ВР по расследованию фактов нарушения Конституции, законов Украины городским председателем Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского горсовета Геннадием КЕРНЕСОМ в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Согласно соответствующему проекту постановления, председателем ВСК предлагается избрать народного депутата Олега ЛЯШКО (фракция БЮТ), его заместителем - Василия ГРИЦАКА (фракция Партии регионов).