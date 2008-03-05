Киев. 5 марта. УНИАН. Винницкая группа ТИК начинает Всеукраинский тур «Байки про оленів».

Об этом сообщил лидер группы Витя БРОНЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, тур начнется 6 марта в Виннице. “Винница - это первый город по алфавитному порядку. Это наш родной город. Мы живем там, работаем. Хорошо, когда отправляемся из дома”, - аргументировал выбор стартовой площадки В.БРОНЮК.

Завершить тур планируют в Киеве.

География тура - 27 украинских городов, практически все областные центры и некоторые крупные региональные города, как, например, Кривой Рог.

Сторонники группы ТИК услышат как уже известные композиции, так и песни из нового альбома, который музыканты планируют выпустить в начале осени.

Специально перед началом тура был отснят клип на новую песню «Прощайте, девушки!», в котором всем музыкантам, за исключением солиста В.БРОНЮКА, пришлось постричься наголо.