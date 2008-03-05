Харьковские депутаты призывают Президента и председателя ВР способствовать в наведении порядка в городе

Киев. 5 марта. УНИАН. Депутаты местных советов всех уровней Харькова и Харьковской области от Блока Юлии Тимошенко призывают Президента и председателя Верховной Рады способствовать в наведении порядка в городе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат из фракции БЮТ Валерий КАМЧАТНЫЙ.

Он рассказал, что вчера депутаты передали в Секретариат Президента и Верховной Рады соответствующее открыто обращение. По его словам, поводом для обращения стал недавний инцидент на сессии Харьковского городского совета, когда мэр города Михаил ДОБКИН и секретарь горсовета Геннадий КЕРНЕС позволили себе публичные оскорбления с применением ненормативной лексики в адрес премьер-министра Украины, министра внутренних дел, губернатора Харьковской области и ряда народных депутатов Украины. При этом В.КАМЧАТНЫЙ подчеркнул, что после этого М.ДОБКИН и Г.КЕРНЕС выразили “прямые угрозы физической расправы” в адрес народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА и руководителя фракции БЮТ в горсовете Сергея СЕМОЧКИНА.

Депутаты просят А.ЯЦЕНЮКА обратить внимание на произвол со стороны М.ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА, а также способствовать созданию Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию злоупотреблений руководителей Харькова. В.КАМЧАТНЫЙ добавил, что в поддержку этой инициативы свои подписи поставили “не десятки, а уже сотни тысяч харьковчан”.

Он сообщил, что депутаты призывают также Президента принять меры относительно защиты прав харьковчан и реагирования на ситуацию, которую создали М.ДОБКИН и Г.КЕРНЕС. Депутаты также просят Президента взять расследование инцидента и развитие политической ситуации в Харькове под личный контроль.