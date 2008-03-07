В Киеве презентована русскоязычная биография Юлии Тимошенко, автором которой является Андрей Кокотюха

Киев. 7 марта. УНИАН. В Киеве презентована русскоязычная биография лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО «Юля. Второе дыхание», автором которой является писатель Андрей КОКОТЮХА.

Презентация состоялась сегодня в УНИАН при участии А.КОКОТЮХИ, а также руководителя издательства «Фолио» Александра КРАСОВИЦКОГО и писателя, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Владимира ЯВОРИВСКОГО.

По словам автора, «Юля. Второе дыхание» - это первая полная биография Ю.ТИМОШЕНКО с детства и до второго назначения на должность премьер-министра Украины в декабре 2007 г.

Как напомнил А.КРАСОВИЦКИЙ, сначала была издана книга на украинском языке тиражом 4 тысячи экземпляров. Она быстро распродалась, и был напечатан дополнительный тираж - еще три тысячи экземпляров. Издатель сообщил, что русскоязычная биография премьер-министра также вышла тиражом 4 тысячи экземпляров, и 500 из них, отправленные две недели назад в Россию, уже проданы.

“Второе (издание) сознательно мы сделали на русском языке, потому что сейчас, в ситуации, когда политизирована вся часть отношений Украины (с Россией) относительно газа и других вопросов, в Москве большой спрос на эту книгу”, - сказал руководитель издательства «Фолио».

А.КРАСОВИЦКИЙ проинформировал, что планируется дополненное, третье издание, которое выйдет снова на украинском языке только для украинского рынка.

В свою очередь, А.КОКОТЮХА заметил, что работает в “массовой литературе”, и данная книга не является политическим заказом. “Когда я вижу украинского политика, мне приходится себя переламывать, чтобы не броситься на него”, - сказал писатель.

“У меня нет политических симпатий, позволяю себе не интересоваться политикой. Но у меня есть политические антипатии. Я Скорпион (по гороскопу), я очень мистический человек, и я верю в свою интуицию. А интуиция мне подсказывает никогда не писать ничего ни о ком из Партии регионов. Исключением может быть ШУФРИЧ, потому что это коммерческий персонаж, и книга о нем может разойтись”, - рассказал А.КОКОТЮХА.

Возвращаясь к новому изданию книги о Ю.ТИМОШЕНКО, он сказал, что не знаком с ней лично, и использовал информацию из открытых источников.

“В мои функции входило всю эту информацию собрать, упорядочить, по возможности обработать ее литературно и изложить в порядке той хронологии, которая излагается в биографической литературе. Подчеркну: без каких-либо своих комментариев”, - сказал А.КОКОТЮХА.

По словам В.ЯВОРИВСКОГО, эта книга - “не для хуторянского потребления”, а является “прекрасной моральной документалистикой”. Он отметил, что книга содержит огромный массив информации с “острыми местами” биографии Ю.ТИМОШЕНКО, но при этом автор смог ее изложить, “ни разу не прогнувшись” и “не притрушивая соломой”.