Работники сферы охраны интеллектуальной собственности в 14.00 проведут акцию протеста у здания профильного комитета ВР

Киев. 11 марта. УНИАН. Профсоюзы, представляющие государственную систему правовой охраны интеллектуальной собственности, сегодня в 14.00 намерены провести акцию протеста возле здания Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Об этом сообщила глава профкома «Укрпатента» Елена ЛЕВИЧЕВА на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в акции планируется участие около 150 человек.

Как объяснил заместитель директора «Укрпатента» Анатолий ГОРНИСЕВИЧ, профсоюзы будут протестовать против угрозы разрушения существующей системы интеллектуальной собственности в Украине, что отпугнет иностранных инвесторов и снизит приток инвестиций. По его словам, к этому может привести реализация проекта решения профильного парламентского комитета относительно состояния государственного регулирования в данной сфере, который планируется рассмотреть сегодня на заседании комитета.

«Главным основанием считать, что система будет разрушаться, является секретность при подготовке данного решения комитета», - заявил А.ГОРНИСЕВИЧ, отметив, что к этому процессу не были приглашены представители "Укрпатента", Института промышленной собственности.

«Вышло так, что о проблемах и путях их решения в сфере интеллектуальной собственности говорили за спиной тех, кто опекается данной темой и знает ее профессионально», - сказал он.

А.ГОРНИСЕВИЧ также заявил об однобокости проекта. «В нем говорится только о недостатках существующей системы интеллектуальной собственности, в то же время не отмечены достижения и не указано, что в данной сфере необходимо делать», - сказал он.

По его данным, к примеру, в проекте отмечается, что количество заявок на изобретения снижается, в то время как на самом деле оно растет, при этом сокращаются сроки рассмотрения заявок.

Кроме того, работников сферы не устраивают предложения по изменению финансирования в системе, которые заключаются в финансировании не через «Укрпатент» и Министерство образования и науки, как сейчас, а через бюджет.

«Предложения по внесению изменений в законы относительно финансирования данной системы автоматически приведут к переработке всех нормативно-правовых актов, а значит, остановке деятельности системы на определенное время», - считает А.ГОРНИСЕВИЧ.

При этом он добавил, что существующие нормативно-правовые акты в сфере интеллектуальной собственности адаптированы к европейским нормам, поэтому их принципиальное изменение может не соответствовать нормам Всемирной торговой организации и Евросоюза. «Те предложения, которые предлагаются в проекте, могут привести к невыполнению требований ВТО и вызовут обеспокоенность иностранных инвесторов относительно гарантии их защиты», - отметил он.

По словам А.ГОРНИСЕВИЧА, "Укрпатент" подготовил свои рекомендации, которые будет параллельно выносить для рассмотрения на Комитете ВР по вопросам науки и образования. Он подчеркнул, что в этом проекте «объективно отображено все, что было сделано в сфере защиты интеллектуальной собственности» за последние годы.

А.ГОРНИСЕВИЧ также добавил, что «Укрпатент» не против изменения системы финансирования, но при этом должен быть изучен опыт стран ЕС в этой сфере.