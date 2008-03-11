В Киеве в июне состоится 10-й рок-фестиваль “Чайка Open Air”

Киев. 11 марта. УНИАН. В Киеве 7-8 июня состоится 10-й рок-фестиваль “Чайка Open Air”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент фестиваля Ярослав БЫСТРУШКИН.

По его словам, прошлогодний фестиваль продемонстрировал, что “Чайка” является главным фестивалем под открытым небом в Украине – тогда послушать качественную современную рок-музыку пришли 30 тыс. фанов. “Европейское фестивальное сообщество знает: Россия – это “Нашествие”, Венгрия – это “Sziget”, а Украина – это “Чайка Open Air”! К тому же “Чайка” вернулась на одноименный аэродром. Там, где фестиваль родился, там он и отпразднует десятый день рождения!”, – сказал Я.БЫСТРУШКИН.

Организаторы фестиваля рассказали, что на юбилейный фестиваль артистов выбирали особенно тщательно. По результатам этого отбора в список хедлайнеров вошли группы “Крихітка Цахес”, “Бумбокс”, “ТОЛ”, “Esthetic Education” (Украина), “Король и Шут”, “Сплин”, “Агата Кристи”, “Мумий Тролль” (Россия), “Sepultura” (Бразилия), “The 69 Eyes”(Финляндия). Также в фестивале примут участие молодые исполнители, которых выбрали путем конкурса. В нем принимали участие около 300 групп не только из Украины, но и из Молдовы, Польши, Латвии, Эстонии, Румынии. Среди победителей – “Mushmellow” (Запорожье), “Пятый угол” (Тирасполь, Молдова), “Monorock Machines” (Киев), “NoraLasso” (Киев), “Second Blade of Shinobi” (Кременчуг), “Жорик Делиев и группа Мастеркласс”, “Go baga band” (Одесса), “Traffic” (Харьков), “Оркестр Янки Козир” (Киев), “Vanilin” (Киев).

Я.БЫСТРУШКИН отметил, что ведущим юбилейного фестиваля будет шоумен Глеб G.

Организаторы уверены, что успех фестиваля обеспечит не только качественная музыка на любой вкус, но и удобные условия для каждого зрителя. В этом году ожидается, что “Чайку Open Air” посетят около 60 тыс. человек.

Организаторы фестиваля обещают создать максимально комфортные условия для посетителей: наладить транспортное сообщение (каждые 10 мин. от станции метро “Житомирская” будет отправляться маршрутное такси), парковки (на фестивальной территории предусмотрены несколько тысяч парковочных мест), питание (запланировано создать 1500 мест для торговли различными продуктами и блюдами). Также на территории фестиваля предусмотрено установить несколько сотен био-туалетов. Кроме того, желающие смогут круглосуточно находиться на фестивале, поскольку впервые за время проведения “Чайки” предусмотрено место для палаточного городка.

Также для удобства посетителей выступления хедлайнеров не будут длиться допоздна, а только до 21:30. А вот жители палаточного городка после 21:30 смогут, при желании, развлечься на рейв-дискотеке с лазерным шоу, которая будет длиться до утра.