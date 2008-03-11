14 марта в музее “Киевская крепость” откроется фотовыставка “Номады: на линии горизонта”

Киев. 11 марта. УНИАН. В пятницу, 14 марта, в 18.30 на территории музея “Киевская крепость” в Капонире №2 открывается фотовыставка “Номады: на линии горизонта”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор творческого проекта “Номады: на линии горизонта” Александр КАМЕНЕЦ.

Как сообщил куратор проекта, искусствовед Петр БЕВЗА, проект «На линии горизонта» имеет целью ознакомить людей с так называемым явлением «номадизма» (кочевничества – УНИАН), донести до общества дух человека-кочевника, рассказать о жизни в дороге.

По его словам, одна из идей проекта заключается в том, чтобы передать, что “линия горизонта пролегает на линии нашего взгляда, то есть внутри нас”. Искусствовед отметил, что “номады не является профессиональными фотографами”, а их любительские снимки должны показать образ жизни этих людей, их восприятие мира.

П.БЕВЗА сообщил, что выставка состоит из таких разделов: “Ретро”, которая знакомит с историей мотоцикла, акцентирует внимание на традициях и неразрывной связи между нынешним и прошлым, “Ревю” - авторские фоторепортажи, “Герои” – фото “людей дороги”, авторов материалов, представленных в проекте, “Образы” - фото, на которых изображены наиболее интересные события, происходившие во время путешествий.

Присутствующий на пресс-конференции один из героев проекта, комиссар проекта Борис ФИЛАТОВ отметил, что задача проекта - через фотоработы рассказать “о путешествиях, о дороге, о феномене человека в дороге”.

По его словам, когда появилась идея проехать на мотоцикле 8 тысяч километров через 12 штатов США, то возникли проблемы с получением виз в Посольстве США, поскольку “большинству людей, работникам посольств, консульств непонятны мотивы нашего поведения, им трудно объяснить состояние души, когда у тебя за спиной вырастают крылья” и манит дорога. Он добавил, что визы путешественникам все же удалось получить.

Б.ФИЛАТОВ добавил, что все участники проекта - “самодостаточные люди: бизнесмены, агрономы, строители, журналисты, которые не нуждаются в саморекламе”.

“Герои нашей выставки – это не более, чем образы людей дороги”, - отметил он.

По его словам, проектом “Номады” его участники хотят рассказать о мире мотоциклов, поскольку вокруг него существует немало негативных штампов.