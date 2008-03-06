Эксперты считают, что Черновецкий выполнил меньше всего предвыборных обещаний среди всех мэров городов-миллионеров

Киев. 6 марта. УНИАН. Эксперты считают, что городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выполнил меньше всего предвыборных обещаний среди всех мэров городов-миллионеров.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители газеты “Комментарии”, Комитета избирателей Украины и УНИАН по результатам мониторинга выполнения предвыборных обещаний городскими председателями больших украинских городов.

Главный редактор газеты “Комментарии” Вадим ДЕНИСЕНКО отметил, что по результатам проведенного мониторинга выяснилось, что больше всего пунктов своей предвыборной программы смог выполнить мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО. В.ДЕНИСЕНКО объяснил это тем, что программа И.КУЛИЧЕНКО была подготовлена наиболее умно, в частности в ней содержалось меньше всего невыполнимых обещаний жителям Днепропетровска. В то же время эксперты признали, что больше всего невыполнимых планов задекларировал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и, соответственно, его процент выполнения программы является самым низким. Как пример В.ДЕНИСЕНКО навел обещание Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не менее 20% всех бюджетных поступлений в бюджет Киева распределить поровну между всеми киевлянами. Для достижения этой цели столичный бюджет должен был бы потерять почти 5 млрд. грн., а каждый житель столицы получил бы в этом году почти 1700 грн. “на руки”. “Понятно, что это обещание не могло быть выполненная”, – сказал В.ДЕНИСЕНКО. Еще одним нереальным для выполнения обещанием Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО была названа инициатива для киевлян самим избирать в своих микрорайонах участковых милиционеров из знакомых им честных людей, пусть и без соответствующего милицейского образования.

Еще одним мером-“неудачником” эксперты назвали руководителя Харькова Михаила ДОБКИНА. Они напомнили его обещание каждые два года сдавать по четыре новых станции метро, однако пока еще не сдано ни одной. Уже после выборов он обещал сдать станцию “Алексеевская” в августе 2007 года, потом – до конца года, теперь городская власть объясняет эту “задержку” тем, что Кабинет Министров не перечислил своевременно деньги из госбюджета. Главный редактор информагентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО отметил, что одним из основных обещаний М.ДОБКИНА было упразднить повышенную квартплату и плату за коммунальные услуги. Сначала это было сделано, но уже через полгода повышения возобновились и даже увеличились. Также новой харьковской власти не удалось ввести прозрачные механизмы землеотвода. По словам экспертов, за время “правления” М.ДОБКИНА вместо отмены тех, которые вроде бы имели место, в городе появился целый ряд новых схем незаконной приватизации, руководителями города были основаны фирмы-“однодневки», через которые незаконно приватизировали много объектов. Также А.ХАРЧЕНКО напомнил, что перед выборами М.ДОБКИН обещал начать полномасштабный ремонт дорог, начав с окраин города. Эксперты констатировали, что состояние харьковских дорог не улучшилось не только на окраинах, но и в центральных районах города.