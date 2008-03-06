ТПУ выявила нарушений при госзакупках в Винницкой и Харьковской областях в прошлом году почти на 27 млн. грн

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Киев. 6 марта. УНИАН. Тендерная палата Украины изучила 170 процедур государственных закупок на 250 млн. грн., проведенных в 2007 году Харьковской и Винницкой облгосадминистрациями, и обнаружила факты грубых нарушений и игнорирования норм закона о закупках почти на 27 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, из этой суммы государству нанесены убытки в размере 20 млн. грн. «Фиктивные тендеры при участии причастных лиц, между которыми существуют предварительные ценовые и другие договоренности, позволили должностным лицам Харьковской и Винницкой областей манипулировать значительными финансовыми ресурсами государства, и направить средства в объеме почти 20 млн. грн. на счета определенных коммерческих структур», - сказал он.

В частности, в Харьковской области было изучено 108 процедур закупок на общую сумму почти 170 млн. грн., в Винницкой - 62 процедуры на сумму свыше 80 млн. грн.

По словам В.ЛАБЫ, зачастую нарушения при госзакупках происходят при участии предприятий, «учредителями или руководителями которых являются члены депутатского корпуса областных советов».

Он также отметил, что наиболее популярными сферами для злоупотребления при государственных закупках являются ремонтно-строительные работы, подготовка жилищного фонда к зимнему периоду, что включает ремонт водопроводно-канализационного хозяйства, котельных и пр.

Оценку этим нарушениям будут давать правоохранительные органы, отметил В.ЛАБА. По его словам, соответствующие материалы будут направлены сегодня - завтра в СБУ, Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел.