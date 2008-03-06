Впервые в Украине сегодня проводится Всемирный день борьбы со слепотой от глаукомы

Киев. 6 марта. УНИАН. Сегодня - 6 марта - в Украине впервые проводится Всемирный день борьбы со слепотой от глаукомы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Департамента развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Мирослава ЖДАНОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Темпы распространения глаукомы настораживают - 170 тысяч человек в Украине поражены этой болезнью”, - отметила М.ЖДАНОВА. По ее словам, глаукома является основной причиной слепоты.

В свою очередь профессор кафедры офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Сергей РЫКОВ отметил, что в Украине ежегодно на 25 тысяч увеличивается количество людей, у которых выявляют глаукому.

“Чтобы приостановить темпы инвалидизации из-за этой патологии, нужно решить проблему своевременного обнаружения этой болезни. Для этого каждый человек, старше 40 лет, должен регулярно измерять свое внутриглазное давление”, - отметил С.РЫКОВ. Он привел статистику скрининга этого заболевания, в частности, на тысячу человек, которые обращаются к офтальмологу, у 8-10 обнаруживают глаукому. С.РЫКОВ призвал всех украинцев внимательнее относиться к своему здоровью и регулярно проверять зрение.

“Слепота от глаукомы является неизлечимой, и человек остается незрячим на всю оставшуюся жизнь. До сих пор ученые не выявили патогенетические причины этого заболевания. Хотя не последним фактором в развитии заболевания является наследственность”, - сказал профессор кафедры офтальмологии НМАПО им. П.Шупика Минздрава Украины Юрий КОНДРАТЕНКО. По его словам, количество больных глаукомой во всех странах мира приблизительно одинаково – 4-5% всего населения, однако разное отношение государства к людям с этой патологией.

Информируя об основных симптомах этой болезни, директор Института глазных болезней тканевой терапии им. В.П.Филатова АМН Украины, профессор Наталия ПАСЕЧНИКОВА отметила, что “они очень разнообразны. Однако самые распространенные из них - ощущение инородного тела в глазу, наличие гипертонии, сахарного диабета, склонность к спазмам периферических сосудов и мигрени, помутнение зрения утром, покраснение в глазу, боль - глазная или головная”. “Важными факторами в развитии болезни являются наследственность и курение”, - отметила она.