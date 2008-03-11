О О О «И З Д А Т Е Л Ь С Т В О «П Р Е С С Ц Е Н Т Р»

Вадим Смирнов назначен директором «Газеты по-киевски». Он будет отвечать за коммерческие результаты деятельности издания, курировать маркетинговую политику и продвижение. В сферу его компетенции также входят сбыт и распространение, административно-хозяйственные вопросы.

Вадиму Смирнову- 36 лет. Ранее работал руководителем рекламной газеты «Навигатор-Харьков». С ноября 2006 года по февраль 2008 года был директором ООО «Прессцентр- Харьков».

Комментируя назначение Вадима Смирнова, генеральный директор Издательства «Прессцентр» Сергей Тихий сказал: «На предыдущей должности Вадим показал отличный результат. Уверен, он придаст новый импульс в развитии коммерческого успеха «Газеты по-киевски».

ООО «Издательство Прессцентр» является учредителем и издателем «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-лвівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк),бесплатних выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев).

За дополнительной информацией просьба обращаться

к пресс-секретарю издательства «Пресс-центр»

Игорю Михайленко

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