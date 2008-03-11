Украинский дизайнер Диана Дорожкина представила свою новую коллекцию на Palm Beach Fashion Week

Киев. 11 марта. УНИАН. Украинский дизайнер Диана ДОРОЖКИНА в начале марта представила свою новую коллекцию на Palm Beach Fashion Week.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

По словам дизайнера, в этом году Украина впервые была представлена на этой знаменитой неделе моды.

На Palm Beach Fashion Week было проведено 13 показов, в которых были представлены как дизайнерские коллекции, так и коллекции модных домов. По словам Д.ДОРОЖКИНОЙ, в рамках этой недели при поддержке ТМ «Status» и фитнес-центра «Sofiyskiy» она смогла представить свою новую коллекцию «от кутюр» «Status».

По словам модельера, вместо запланированных двух показов она трижды представляла свою коллекцию. 1 марта три дизайнера представляли свои коллекции, в числе которых состоялся и ее дебютный показ коллекции «от кутюр», в ходе которого были продемонстрированы 30 новых моделей. Д.ДОРОЖКИНА рассказала, что при подготовке нарядов были использованы кутюрные ткани с вкраплениями кожи питона и крокодила, лучшие меха, декорированные камнями Сваровски, необычные кружевные сарафаны с отделкой из норки и специально разработанные к этому показу ювелирные украшения. Модельер сама выступила режиссером показа. Также она высоко оценила профессионализм как моделей, так и всей команды организаторов, которые работали с ней в период ее показов.

Д.ДОРОЖКИНА сообщила, что по итогам участия в Palm Beach Fashion Week по инициативе представителей бутиков Нью-Йорка, Майами и Сан-Франциско ведутся переговоры с официальным представителем Дома Моды Дианы Дорожкиной в Палм Бич о долговременном сотрудничестве.

Также американские представители fashion-индустрии пригласили украинского дизайнера в конце марта участвовать в благотворительном шоу, приуроченном к Пасхе, а к ноябрю 2008 года попросили создать коллекцию «for old women».