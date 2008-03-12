Компания Q-Matic в этом году установит системы управления очередями в ряде банков и частных клиник Украины

Киев. 12 марта. УНИАН. Мировой лидер в области систем электронного управления очередями, шведская компания Q-Matic, в этом году планирует установить такие системы в ряде банков и частных клиник Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор компании Qport (дистрибьютор Q-Matic в Украине) Денис ПОТАПОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Около шести крупных банков заявили о желании установить такие системы, а также некоторые частные клиники», - отметил он. По его данным, в Украине на сегодня такие системы установлены только в некоторых посольствах, в целом их около десяти в Украине. В этом году компания рассчитывает в разы увеличить присутствие этого продукта на Украине. «Мы ожидаем, как минимум, установить около 100 систем в течение года», - отметил Д.ПОТАПОВ. По его словам, первые инсталляции этих систем будут проведены в Киеве в течение месяца.

Как сообщил Д.ПОТАПОВ, Q-Matic вышла на рынок Украины через дистрибьютора Qport год назад. Все это время шла подготовка к широкому внедрению таких систем в Украине.

По данным Д.ПОТАПОВА, внедрение таких систем увеличивает прибыльность на 3-5%, система окупается в течение 6 месяцев, в зависимости от отрасли, где она установлена.

«Системы электронного управления позволяют упорядочить очереди, что удобно для посетителей, кроме того, они позволяют менеджменту компаний получать статистические данные, исходя из которых можно принимать решения о необходимости увеличения либо уменьшения персонала, изменении обслуживания», - отметил он. По его словам, такие системы являются мощным инструментом для решения маркетинговых задач и для оптимизации затрат.

Как сообщил директор по продажам компании Q-Matic AB Томас САРЕЙКО, у наших ближайших соседей, в частности, России, Беларуси, Грузии, эти системы уже активно используются, при этом Россия является одним из самых крупных и потенциальных рынков для компании. По его данным, в первую очередь системы интеллектуального электронного управления очередями использует финансовый сектор, затем - государственный, а также - медицина. Он также сообщил, что Q-Matic занимает 60% мирового рынка в этой области.

Как отметил Д.ПОТАПОВ, Qport также планирует выходить на бюджетные, государственные организации с этими системами. Это касается мэрий, налоговых органов и пр.

Справка УНИАН. Системы управления потоками клиентов Q-Matic применяются во всем мире в банках, посольствах, медицинских учреждениях, в торговых точках, транспортных терминалах, почтовых отделениях, переговорных пунктах и пр. Шведская компания Q-Matic - мировой лидер в области систем электронного управления очередями, представлена в 80 странах мира.