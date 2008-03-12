ТПУ в очередной раз призвала политиков прекратить спекуляции вокруг общественной организации

Киев. 12 марта. УНИАН. Тендерная палата Украины в очередной раз призвала политиков и должностных лиц органов государственной власти прекратить спекуляции вокруг общественной организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления ТПУ Владимир ЛАБА, комментируя регистрацию в Верховной Раде проекта постановления о создании временной следственной комиссии по проверке деятельности этой общественной организации.

Проект постановления, авторами которого являются народные депутаты Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ и Николай КУЛЬЧИНСКИЙ (оба - фракция НСНУ), зарегистрирован в Раде 7 марта.

Комментируя инициативу народных депутатов В. ЛАБА отметил, что ТПУ является открытой организацией, и информация о ее деятельности является доступной. В этой связи он напомнил, что в конце прошлого года деятельность общественной организации проверялась органами прокуратуры и СБУ, которые в своих заключениях не подтвердили неоднократные заявления о якобы фактах коррупции в ТПУ.

По мнению В. ЛАБЫ, появление проекта постановления о создании следственной парламентской комиссии наряду с неоднократными заявлениями представителей политических сил и глав ряда обладминистраций направлены на создание искусственной ситуации вокруг общественной организации и вызваны, вероятно, усложнением лоббирования коррупционных схем в сфере госзакупок.

«Поэтому я обращаюсь к общественности, чтобы она понимала, что губернаторы и политики создают искусственную ситуацию с целью свести счеты с Тендерной палатой», - сказал В. ЛАБА.