Киевлянам предложат размещать в своих домах гостей Евро-2012

Киев. 12 марта. УНИАН. Киевлянам предложат размещать в своих домах гостей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации спортивного туризма Украины Евгений САМАРЦЕВ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в рамках XIV Международной выставки UІTT 2008 "Украина - Путешествия и Туризм", которая будет проходить 26-28 марта в Киеве, Советом по туризму и курортам будет презентована Дорожная карта подготовки туристической сферы к Евро-2012.

Е.САМАРЦЕВ заметил, что туристическая индустрия должна также готовиться к чемпионату.

Дорожная карта предусматривает несколько направлений этой работы. Среди прочего, планируется провести инвентаризацию реально существующего потенциала городов, которые будут принимать Евро-2012, по размещению гостей.

Е.САМАРЦЕВ привел пример Киеву: по расчетам некоторых экспертов, в день проведения финального матча чемпионата в городе не будет хватать до 200 тысяч мест.

При этом он заметил, что строить новые гостиницы на один такой день никто не будет, поэтому сегодня проводится анкетирование киевлян о готовности предоставить на платной основе свои квартиры или комнаты для гостей чемпионата.

Кроме того, Дорожная карта будет предусматривать информирование туристов – гостей чемпионата о туристических маршрутах Украины, а также отдельное направление, которое будет воплощаться совместно с Польшей, – обучение специалистов гостиничного бизнеса. Е.САМАРЦЕВ напомнил, что к Евро-2012 должно быть построено свыше 200 гостиниц в Украине.

В ходе пресс-конференции, руководитель Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолий ПАХЛЯ отметил, что для сооружения новых гостиниц нужно будет привлечь 26 млрд. грн. инвестиций, и этому направлению будет уделено также большое внимание.

В частности, Е.САМАРЦЕВ заметил, что необходимо создать льготные условия для бизнеса, который возьмется строить гостиницы, в том числе необходимо максимально упростить процедуры согласования, необходимые для строительства.

А.ПАХЛЯ также сообщил, что на выставке "Украина - Путешествия и Туризм" будут отдельные стенды туристических возможностей городов, которые будут принимать чемпионат.