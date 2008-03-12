26-28 марта в Киеве будет проходить выставка ”Украина - путешествия и туризм”

Киев. 12 марта. УНИАН. 26-28 марта в Международном выставочном центре в Киеве состоится XIV Международная выставка UІTT 2008 "Украина - путешествия и туризм".

Как сообщил руководитель Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолий ПАХЛЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН, выставка будет проходить 14-й год подряд и традиционно станет местом встречи туристических операторов, представителей авиакомпаний, туристических агентств, национальных и региональных туристических комитетов, страховых компаний, гостиниц, курортов.

В этом году на выставке будет представлена продукция более 850 компаний из 60 стран.

В частности, на выставке будут национальные стенды Австрии, Болгарии, Греции, Доминиканской Республики, Египта, Израиля, Индии, Иордании, Испании, Италии, Кипра, Кореи, Литвы, Малайзии, Норвегии, Польши, Словакии, Словении, Таиланда, Туниса, Венгрии, Франции, Чешской Республики.

Участие в выставке примут министры, заместители министров по туризму из 25 стран мира.

А.ПАХЛЯ отметил, что на нынешней выставке организаторы будут пытаться максимально продемонстрировать туристический потенциал Украины. “Для нас это принципиальный вопрос”, - сказал он, отметив, что благодаря таким выставкам развивается внутренний туризм, а также увеличивается динамика посещений Украины иностранными туристами.

Он привел статистические данные, согласно которым в прошлом году туристический поток в Украину составлял 23 миллиона человек, что на 22% больше, чем в 2006 году.

Важной составляющей украинской части выставки будет презентация регионов, которые будут принимать у себя Евро-2012, а также смежных регионов, которые будут предоставлять туристические услуги.

Организаторы ожидают, что на открытии выставки будет присутствовать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.