«Краща газета найкращого міста»- новая рекламная кампания «Газеты по-киевски»

Столичная еженедельная «Газета по-киевски» начала новую рекламную кампанию. Она проводится под девизом «Краща газета найкращого міста». Цель кампании - увеличить розничные продажи и расширить читательскую аудиторию «Газеты по-киевски» через «Газету нашого района».

В качестве носителей для размещения имиджевой рекламы использованы 8 национальных телеканалов («5 канал», ICTV, «Новый канал», «ТЕТ», «Тонис», «СТБ», «М-1» и «Эра ТВ»), на которых будет транслироваться видеоролик. В эфире 12 национальных радиостанций («Русское радио», «Хит ФМ», «Европа+», «Авторадио», «Радио Эра», «Мелодия», «Ретро ФМ», «Мьюзик Радио», «Доросле радио», «Кисс ФМ», «Эра ФМ», «Радо Киев» будут звучать аудиролики и пресс-обзоры.

Рекламная кампания на телевидении, радио и прессе подкреплена наружными носителями (реклама в Киевском метополитене, на маршрутных такси, и Центральном ж/д вокзале в Киеве, ситилайтах в кинотеатре «Одессе-кино» в Киеве, витрины на киосках продажи прессы, размещение плакатов в точках продаж газеты в супермакетах и ТЦ а также в точка приема частных объявлений в «Газету по-киевски».

В поддержку рекламной кампании «Газеты по-киевски» будет проведена серия призовых акций с читателями. Информация об акциях будет размещена в «Газете по-киевски» и одноименном Інтернет-портале, «Газете нашого района». На катках Киева состоится промоакция, во время которой будет бесплатно распространяться субботний номер «Газеты по-киевски».

В рекламной кампании также будут задействованы всеукраинские деловые издания «Дело» и «Экономические известия», а также печатная версия «Газеты..» и Интернет-портал «Газеты по-киевски». Также будет осуществляться медиа-поддержка концертов популярных артистов и мероприятий местного и международного уровня.

ООО «Издательство Прессцентр» является учредителем и издателем «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк),бесплатних выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев).

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к пресс-секретарю издательства «Пресс-центр»

Игорю Михайленко

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