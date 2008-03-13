Правозащитники призывают премьера и омбудсмана проверить законность депортации 11 граждан Шри-Ланки

Киев. 13 марта. УНИАН. Ряд правозащитных организаций призывают премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нину КАРПАЧЕВУ проверить законность депортации 4-5 марта этого года 11 граждан Шри-Ланки, которые просили политического убежища в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель общественной организации "Международная амнистия в Украине" Наталия ДУЛЬНЕВА и координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН.

По словам Н.ДУЛЬНЕВОЙ, все эти лица находились в Украине с августа прошлого года, а в конце января 2008 года были задержаны СБУ и переданы Управлению МВД Украины в Хмельницкой области.

Как отметила Н.ДУЛЬНЕВА, находясь в Украине, указанные лица обратились с просьбой получить политическое убежище в Хмельницкую миграционную службу, но им в этом было отказано без каких-либо объяснений и права апелляции.

В свою очередь, Д.ГРОЙСМАН сообщил, что 29 февраля один из задержанных рассказал ему по телефону о том, что вместе с товарищами он находится в гостинице в Шепетовке (а до этого находились в ИВС). Задержанный также сообщил, что их били и не давали еды.

Как отметили правозащитники, их беспокоит тот факт, что подобные действия с иностранцами, которые просят украинскую власть предоставить им убежище, в нашем государстве "стали системными", невзирая на то, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться международных норм прав человека и закона о беженцах.

Правозащитников также тревожит то, что по возвращении на родину граждане, о которых идет речь в данном случае, будут подвержены пыткам и тому подобное.

Исходя из изложенного, правозащитники настаивают на проведении проверки законности действий украинских правоохранительных структур в отношении граждан Шри-Ланки. При этом, по убеждению правозащитников, проверки следует проводить с привлечением представителей Министерства юстиции, МИД Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Киеве и правозащитных организаций.