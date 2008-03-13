Киев. 13 марта. УНИАН. 21-24 марта в Харькове состоится второй международный джазовый фестиваль «Kharkiv za jazz fest».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил ведущий фестиваля Алексей КОГАН.

По его словам, фестиваль станет одним из самых ярких и запоминающихся событий нынешнего культурного сезона. А.КОГАН подчеркнул, что харьковский джазовый фестиваль «приобретает новый формат и второе дыхание». В частности, его организаторы решили свести в рамках одного музыкального форума признанных звезд мирового уровня и неординарных джазовых музыкантов Украины, которые сегодня все громче заявляют в музыкальном мире о стремительно развивающейся украинской джазовой культуре.

Он отметил, что оргкомитет собирает в Харькове музыкантов из разных уголков мира: США, Франции, Германии, России, Израиля, Литвы, Польши, Украины, Швейцарии.

Еще одной особенностью фестиваля, подчеркнул А.КОГАН, станет проведение лучшим джазовым пианистом Европы Мартьялем СОЛЯЛЕМ мастер-класса для студентов и преподавателей в стенах харьковской консерватории.

Кроме того, по его словам, в рамках фестиваля ожидается выступление легендарного басиста Рона КАРТЕРА.

А.КОГАН напомнил, что Р.КАРТЕР, который является обладателем двух премий «Грэмми», ни разу до сих пор не выступал ни в Украине, ни в России. Кроме Р.КАРТЕРА и М.СОЛЯЛЯ в Харьков также приедут американский саксофонист Джед ЛЕВИ, виртуоз губной гармоники Хендрик МЕРКЕНС, пианист Джон БРЕННАН, квартет одного из самых известных в мире российских джазовых музыкантов Анатолия ГЕРАСИМОВА и многие другие выдающиеся композиторы и исполнители.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Харьковского театрального центра, директор ведущей девелоперской компании Харькова "Макрокап Девелопмент Украина" Дмитрий КУТОВОЙ отметил, что фестиваль не ограничится проведением 4-х дневных выступлений.

По его словам, джазовый фестиваль проходит в Харькове уже третий сезон в рамках программы «Джазовые вечера с Сергеем ДАВЫДОВЫМ». В частности, отметил он, в Харьковской областной филармонии ежемесячно проходит знакомство с различными направлениями джазовой музыки.

Д.КУТОВОЙ высказал мнение, что джазовое движение в Украине находится на подъеме. При этом он подчеркнул, что уже на сегодняшний день практически невозможно купить билеты на фестиваль, несмотря на то, что его проведение запланировано на конец марта. «Действительно существует проблема с билетами. Это объясняется тем, что цены на билеты достаточно гуманны», - сказал Д.КУТОВОЙ.

В то же время, арт-директор фестиваля Сергей ДАВЫДОВ убежден, что ежегодный фестиваль такого уровня должен помочь Харькову восстановить позиции одного из значимых центров культуры.

«Джаз как искусство без границ быстрее, чем экономика или политика, приближает нас к Европе. Сегодня Харьков возвращает себе утраченный статус важного центра культуры и образования. Мы хотим, чтобы со всего мира сюда съезжались люди и создавали культуру здесь, чему будет способствовать проведение фестиваля на высочайшем организационном и творческом уровне», - отметил он.