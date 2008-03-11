20-21 марта состоится первый украинский форум маркетинг-директоров

Впервые в Украине все звезды маркетинга!

Первый украинский форум маркетинг-директоров пройдет в марте этого года по инициативе журнала «Новый маркетинг» и соберёт представителей компаний первого эшелона. В рамках форума участники обсудят подходы к реализации эффективных маркетинговых стратегий, созданию

инновационных продуктов и коммуникационных программ, способствующих повышению продаж.

Программа форума разделена на отдельные секции, которые покрывают широкий спектр актуальных тем для руководителей-маркетологов. Среди них: «Маркетинговая и продуктовая стратегии», «Управление маркетинговыми процессами», «Эффективный маркетинг-микс», «Управленческая эффективность» (от Школы для руководителей Core Business school) «Потребитель», «Реклама и креатив». В целом, более 30 профессионалов-практиков из ведущих компаний Украины, России и других стран Европы, консультанты в сфере маркетинга и рекламы, преподаватели бизнес-школ приедут на форум в качестве докладчиков.

Вот только некоторые доклады форума:

· «Комплекс Манна. Творческий подход к стандартным элементам маркетинг-микса», Игорь Манн, автор бестселлеров «Маркетинговая машина», «Маркетинг на 100%».

· «Муля, не нервируй меня или Рекламные конфликты во всем их многообразии. Закон как пособник маркетинга... и наоборот», Елена Коновалова, глава юридической службы Procter & Gamble.

· "Как съемка рекламного ролика вылилась в информационную кампанию для работников «McDonald’s Украина»", Ангела Поддубная, директор по маркетингу, член правления компании «McDonald’s Украина».

· «Маркетинг на телекоммуникационном рынке: from luxury to commodity», Элеонора Дукова, глава департамента бренд-менеджмента компании «Киевстар».

· «Театр маркетинга и балета, или Эффективная организационная структура службы маркетинга», Дмитрий Джеджула, директор по маркетингу компании «Голден Телеком».

· «Формирование портфеля брендов как основной инструмент достижения целей компании», Алексей Филановский, маркетинг-директор компании «Олимп».

· «Премиальный компьютерный бренд, как аргумент в борьбе за рынок. Лонч ТМ персональных компьютеров Blackster», Александр Комареус, директор департамента маркетинга компании «Фокстрот IT».

· «Спортивный маркетинг: эффективное спонсорство", Алексей Краснов, президент агентства спортивного маркетинга Sportima.

· «Практический подход к разработке маркетинговой стратегии», Ашот Арутюнян, директор департамента маркетинга и рекламы ОАО "Детский мир".

Западные специалисты поделятся инновационными инструментами и трендами:

· "Как создавать адвокатов бренда с помощью шумихи", Свен Рустикус, генеральный директор интерактивного агентства Icemedia Amsterdam.

· «Инновационный миф», Идит Битон, вице-президент по маркетингу и стратегическим альянсам израильской компании SIT.

· «Как сообщества могут помочь в разработке инноваций и понимании потребностей клиентов. Ключевые факторы успеха продуктовых инноваций, инициированных сообществами», Нильс Андрес, CEO германской компании Brand Science Institute.

· "Программы лояльности в В2В и В2С сферах: на чем сконцентрироваться? Сравнительный анализ прибыльности", Хуберт Лацки, партнер, директор по стратегии польского агентства Marketshare.

· "Поколение D", Дэн О’Донахью, директор по стратегическому планированию Publicis Worldwide (Лондон, Великобритания).

Экслюзивно на форуме: «Управленческая эффективность маркетолога» от 21 марта в рамках форума пройдет пять уникальных мастер-классов от российских тренеров-звезд, повышающих ценность маркетолога как руководителя.

Искусство переговоров и делово коммуникации: Владимир Козлов

Тайм-менеджмент: Владислав Забровский (Школа Глеба Архангельского)

Искусство презентации: Александр Гальчин

Эмоциональное лидерство: Татьяна Громова

А ТАКЖЕ:

Мастер-класс Радислава Гандапаса «Два крыла публичной речи»

Изюминка форума – ток-шоу «Кому принадлежит власть на рынке – производителю или потребителю?»

Каждый делегат форума получит сертификат об участии, приятные сюрпризы и памятные подарки.

Свое присутствие на форуме в качестве делегатов уже подтвердили маркетинг-директора и маркетологи ста пятидесяти ведущих украинских компаний.

Всего же мы ожидаем более 300 делегатов – профессионалов в сфере маркетинга, которые соберутся для обмена опытом в сфере реализации эффективных маркетинговых стратегий, создания инновационных продуктов и коммуникационных программ, способствующих повышению продаж.

Дополнительная информация на сайте www.marketingforum.com.ua

По вопросам участия и за дополнительной информацией обращайтесь по тел:

(+38 044) 599-09-79; e-mail: forum@web-standart.net