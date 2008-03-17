Компания ВОЛЯ ввела новую услугу – виртуальные выделенные сервера

17 марта 2008 г. Киев. Дата-центр компании ВОЛЯ ввел для своих абонентов новую услугу – виртуальные выделенные сервера.

Виртуальный выделенный сервер (virtual dedicated server, virtual private server, VDS, VPS) позволяет использовать все возможности физического сервера. При этом абонент получает в распоряжение полностью настроенную работоспособную систему с панелью управления хостинга.

Главные преимущества виртуальных серверов по сравнению с аналогичными физическими:

– более высокая производительность процессора, памяти, скорость обмена с дисками;

– высокая степень защищённости пользовательских данных;

– иерархическая система доступа.

Достоинства услуги:

– бесплатная панель управления сервером и хостингом;

– возможность автоматической переустановки системы по дефолту и перезагрузки сервера из панели управления;

– возможность установки через панель управления популярных CMS-систем, блога, форума, фото-галереи, онлайн-магазина;

– достаточно базового уровня знаний в области веб-хостинга.

Дополнительные сервисы: до 4-х IP-адресов и место на сервере резервного хранения данных.

В настоящий момент доступны два тарифных плана – «Воля-VDS» и «Бизнес-VDS». На тарифах виртуальных выделенных серверов предлагается новая модель пакета трафика – гарантированная полоса без ограничения объёмом и разделения на украинский и зарубежный трафик. Услуга виртуальные выделенные сервера ориентирована на широкий круг пользователей: от начинающих веб-мастеров до владельцев крупных веб-проектов.

Всем желающим предоставляются 7 дней бесплатного тестирования услуги.

Компания ВОЛЯ – ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой «Воля Преміум ТВ» и высокоскоростной доступ к Интернет-ресурсам под торговой маркой «Воля Бродбенд». Высокая скорость Интернета – до 38 Мбит/с без необходимости телефонной линии. Свыше 100 телепрограмм, широкий выбор планов подписки на цифровые пакеты на любой вкус и возраст.

Наталья Баш,

начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207 70 92.

info@volia.com