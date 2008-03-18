Студенческое кино на французском получает призы

О О О «И З Д А Т Е Л Ь С Т В О «П Р Е С С Ц Е Н Т Р»

17.03.2008

Драматические, оригинальные, порой достаточно смешные и очень креативные- именно такие фильмы в воскресенье 16 марта с удовольствием посмотрели многочисленные зрители, заполнившие столичную галерею «Я». В этот день были подведены итоги фестиваля фильмов на французском языке, снятых молодыми украинскими студентами. Фестиваль студенческого франкоязычного авторского кино проводился в рамках Недели франкофонии, проходящей в настоящее время в Киеве и ряде других городов Украины.

Продемонстрированные публике фильмы были особенными- по условиям конкурса они должны быть сняты исключительно с помощью камеры мобильного телефона или цифрового фотоаппарата.

В итоговом конкурсном показе зрителям были продемонстрированы 6 из 27 фильмов, отобранных специальным жюри. Жюри , в состав которого вошли Алик Шпильман- известный кинокритик, Юрий Макаров- главный редактор журнала «Український тиждень», Клер Стеблер- арт-директор Pinchuk Art Center и Игорь Михайленко- пресс-секретарь издательства «Прессцентр» определили 3 лучших фильма.

Победителем молодежного фестиваля фильмов карманного формата с фильмом «Пуск (Windows)” стала Мария Ещенко- студентка 3 курса факультета политологии Киево-Могилянской Академии. Фильм Юрия Багинского из Львова «Маленький принц», снятый по мотивам одноименного произведения Экзюпери занял второе место, а фильм «Дождь» авторами которого стал коллектив студенток 3 курса факультета французской филологии Киевского лингвистического университета во главе с Ольгой Звягинцевой из Кривого Рога занял третье место. Авторы фильмов- победителей получили ценные награды, учрежденные Посольствами Франции и Канады.

II Фестиваль франкоязычных фильмов карманного формата успешно закончился, однако его главная интрига остается. Дело в том, что все 6 фильмов, отобранных жюри будут участвовать в конкурсном отборе на Международный фестиваль франкоязычных фильмов карманного формата, ежегодно проводящемся во Франции. Автор фильма, отобранного жюри фестиваля, будет приглашен в Центр современного искусства Бабур в Париже. Причем, вовсе не обязательно, что им станет автор призового фильма.

Издательство «Прессцентр» оказывает информационную поддержку самому значительному событию в области французской культуры- Недели Франкофонии. С 14 по 24 марта в «Газете по-киевски», -по донецки, по-одесски, по-харьковски, по-днепропетровски» будут публиковаться материалы о событиях, происходящих в рамках Недели. Это фестиваль французскоязычного кино «Территория кино», опера «Кармен» Жоржа Бизе, международный фестиваль театров в Днепропетровске и конкурс фильмов карманного формата.

ООО «Издательство Прессцентр» является учредителем и издателем «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк),бесплатних выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев).

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