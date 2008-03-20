Компания НТС презентовала стратегию работы на украинском рынке

20 марта в конференц-зале информационного агентства «УНИАН» состоялась совместная пресс-конференция крупнейшего мирового производителя смартфонов и коммуникаторов - компании НТС

и ведущего отечественного дистрибьютора - компании «Юг-Контракт», на которой была презентована стратегия работы на рынке Украины.

О планах компании НТС по закреплению своих позиций на украинском мобильном рынке рассказал Скотт Ченг, региональный директор компании НТС в России и СНГ.

«Компании НТС совсем недолго присутствует рынке Украины, но мы считаем его одним из самых перспективных и хотим завоевать признание отечественных пользователей – отметил Скотт Ченг. Продукты нашей компании занимают 22-23% всего мирового рынка смартфонов и коммуникаторов, и я уверен, что в Украине у нас большие перспективы, в 2008 году мы планируем, как минимум, удвоить наши показатели за 2007 год».

По мнению Дмитрия Хоменко, продакт-менеджера компании «Юг-Контракт» сегодня наблюдается рост популярности «умных устройств» на базе платформы Windows Mobile и во многом он обусловлен именно техническими инновациями компании НТС.

«Появление продуктов компании НТС в Украине, по моему мнению, будет способствовать развитию отечественного мобильного рынка – отметил Дмитрий Хоменко – эти продукты будут способствовать появлению новых мультимедийных сервисов и контента».

В рамках пресс-конференции достоялась презентация и открытое тестирование последних новинок НТС, которые уже совсем скоро появятся в Украине: первый в мире смартфон НТС Touch с 2,8 –дюймовым сенсорным дисплеем и уникальным интерфейсом TouchFLO, который позволяет управлять аппаратом одним пальцем, НТС Touch Dual, НТС Touch Cruise и HTC Touch Shift.

Интеллектуальные устройства позволяют быстро осуществлять навигацию, совершать звонки, а также использовать ресурсы Internet. Пользователи могут отправлять и получать почту с серверов Hotmail и Yahoo, участвовать в чатах с помощью Messenger и отправлять фотографии на собственное web-пространство с помощью Windows Live. Качественное воспроизведение аудио и видео файлов обеспечивают программы Audio Manager и Windows Media Player.

Компания HTC (www.htc.com) - одна из самых быстрорастущих компаний на рынке устройств мобильной связи, получившая за последние два года широкое признание во всем мире. В многофункциональных смартфонах и коммуникаторах НТС реализуются последние технологические разработки, обеспечивающие настоящую свободу мобильной связи. Компания активно сотрудничает с ведущими операторами мобильной связи, в том числе с пятью крупнейшими сотовыми операторами Европы, четырьмя лидерами услуг мобильной связи США и многими быстро развивающимися операторами стран Азии

Компания «Юг-Контракт» (www.yugcontract.ua) – ведущий украинский дистрибьютор цифровой техники, потребительской электроники, мультимедийного оборудования, фототоваров, элементов питания и носителей информации. Товарный портфель компании составляет более 14 тыс. наименований. Компания имеет 20 региональных представительств по всей территории Украины и предлагает широкий ассортимент мобильной телефонии ведущих мировых производителей: Fly, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson.