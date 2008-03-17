Кармазин заявляет об угрозе уничтожения системы защиты прав потребителей

Киев. 17 марта. УНИАН. Народный депутат Украины, лидер Партии защитников Отечества Юрий КАРМАЗИН заявляет о том, что в случае принятия законов «О рыночном надзоре» и «О внесении изменений в ряд Законов Украины (о стандартизации и обязательной сертификации), зарегистрированных в Верховной Раде под номерами 1365 и 1363 соответственно, будет полностью уничтожена система защиты прав потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КАРМАЗИН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Принятие этих законов, убежден депутат, фактически открывает украинский рынок для второсортных импортных товаров и ликвидирует уголовную ответственность за поступление на рынок некачественной продукции.

Ю.КАРМАЗИН заявил, что в законопроектах обязательная сертификация продукции заменена соответствием техническим регламентам, которых на сегодняшний день введено в действие лишь 4 из 24-х утвержденных.

Ю.КАРМАЗИН убежден, что данные законопроекты лоббируются одной из международных финансовых компаний при содействии сотрудников Министерства экономики Украины, и намерен просить СБУ проверить этот вопрос.

Он также отметил, что данные законопроекты ВР собирается принять с нарушением регламента, поскольку они не прошли рассмотрения во всех парламентских комитетах. «Законопроект 1363 расписан на 8 комитетов, заключение есть лишь трех… И сразу проект без заключения других комитетов, в том числе и правовой политики, уже должен был рассматриваться в прошлую пятницу. Это грубое нарушение регламента», - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Народного депутата полностью поддержал председатель Всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины» Леонид ШКОЛЬНИК.

В связи с этим он выразил сожаление по поводу того, что в законе о Кабинете Министров не предусмотрена функция защиты прав потребителей со стороны правительства. Это, по его мнению, противоречит международным правилам по защите прав потребителей.

Л.ШКОЛЬНИК также высказал сожаление, что Президент Украины практически не проводит встреч с потребителями. «С малым бизнесом – легко, с олигархами – пожалуйста. Когда увидят и услышат человека, ради которого и создается промышленность и экономика?», - заявил Л.ШКОЛЬНИК.