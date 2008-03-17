Миноритарный акционер «Укртатнафты» обжалует в суде собрание акционеров компании в случае его проведения 18 марта в Киеве

Киев. 17 марта. УНИАН. ООО «Корсан», которое является миноритарным акционером ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), намерено обжаловать в суде намерение провести собрание акционеров ЗАО «Укртатнафты» 18 марта в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель ООО «Корсан» Геннадий КОРБАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Напомним, на 14 марта с.г. было запланировано в Кременчуге собрание акционеров ЗАО «Укртатанафта», однако по информации компании, собрание не состоялось из-за отсутствия кворума – никто из акционеров не зарегистрировался, что зафиксировано в протоколе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В тоже время, по словам министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, который прибыл в Кременчуг на собрание, собрание «Укртатнафты» было открыто, но в нем сразу был объявлен перерыв до 18 марта. По словам Ю.ПРОДАНА, «для участия в собрании зарегистрировалась только НАК «Нафтогаз Украины», которая владеет 61% акций завода».

Г.КОРБАН заявил, отвечая на вопрос о действиях компании, что в случае проведения собрания акционеров 18 марта в Киеве: «Мы будем обращаться в суд».

Он также отметил, что «на самом деле у государства нет на сегодняшний день 61% акций «Укртатнафты». Есть спор вокруг 18% акций, которые, если добавить к существующему (государственному) пакету, дают в целом 61%».

При этом он добавил, что «действительно, в прошлом году еще в мае-июне месяце эти акции были списаны с двух татарских акционеров SeaGroup International и Amruz Trading в пользу НАК "Нафтогаз Украины" на хранение без права голосования этими акциями. Далее Генпрокуратура подала иск в интересах государства о взыскании этих акций в доход государства и, действительно, Киевский хозяйственный суд принял решение, по которому эти акции списаны в доход государства, а именно в пользу Министерства топлива и энергетики».

По словам Г.КОРБАНА, «на сегодняшний день Министерство топлива и энергетики не открыло счет в ценных бумагах, и 18% не зачислены на счет Министерства топлива и энергетики. Кроме того, татарские акционеры подали апелляционную жалобу, суд применил конвенцию, и рассмотрение дела будет в мае месяце в Апелляционном хозяйственном суде Киева».

«Поэтому… формально есть выписка (о списании 18% акций в пользу НАК), и она выглядит как 61%, но де-факто НАК «Нафтогаз» владеет 43%, которые были переданы в уставный фонд согласно Постановлению тогда действовавшего правительства", - сказал Г.КОРБАН, добавив, что 18% акций "Укртатнафты" не передавались "Нафтогазу", не продавались, "и никоим образом он не имеет права пользоваться и голосовать этими акциями".

Он уточнил, что эти акции могут быть списаны только в пользу Министерства топлива и энергетики, но для этого министерство "должно совершить некоторые действий, все судебные разбирательства должны быть окончены для того, чтобы воспользоваться этими 18%, как правом акционера».

Как сообщал УНИАН, 14 марта Г.КОРБАН сообщил, что собрание акционеров «Укртатнафты», которое должно было состояться 14 марта в Кременчуге, не начиналось и поэтому не может продолжиться в Киеве 18 марта. «Есть протокол Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зафиксировавший, что регистрация не начиналась, реестр не предоставлен и есть решение суда, ограничивающее проведение собрания. Акционеры не регистрировались, выписок не получали, протоколов не составляли и, соответственно, не принимали решений, поскольку собрание не было открыто», – сказал Г.КОРБАН.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций "Укртатнафты" принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».