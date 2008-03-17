Правление «Укртатнафты» намерено передать ведение реестра временному регистратору

Киев. 17 марта. УНИАН. Правление ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) намерено принять решение о передаче системы реестра временному регистратору.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал Геннадий КОРБАН, представитель ООО «Корсан», которое является миноритарным акционером «Укртатнафты».

«После лишения лицензии «Укрнефтегаза» (ОАО «Финансовая компания «Укрнефтегаз» - регистратор "Укртатнафты") система реестра была закрыта. «Укрнефтегаз» отказался от ведения реестра «Укртатнафты», поэтому правление принимает решение в данный момент о передаче системы реестра временному регистратору - другому, по выбору правления», – сказал он.

При этом он отметил, что «поэтому система реестра закрыта, и те, кто будут там голосовать по закрытой системе реестра или регистрироваться по несуществующему реестру, они должны понимать, что рано или поздно они понесут ответственность. То, что они делают, – это… неквалифицированные действия, тем более, если они идут со стороны государственных чиновников».

Напомним, 3 марта с.г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) своим решением лишила «Укрнефтегаз» лицензии на ведение реестра собственников именных ценных бумаг. Данное решение было принято в результате неоднократного нарушения регистратором требований законодательства Украины.

14 ноября 2007 года ГКЦБФР аннулировала лицензию ЗАО «Укртатнафта» на ведение собственного реестра собственников именных ценных бумаг.

"Укртатнафта" в 2004 году в Верховном суде выиграла дело о смене регистратора ЗАО, которым являлось ОАО «Финансовая компания «Укрнефтегаз», и начала вести реестр самостоятельно, так и не получив реестра от «Укрнефтегаза».

Как сообщал УНИАН, на 14 марта с.г. было запланировано в Кременчуге собрание акционеров ЗАО «Укртатанафта», однако по информации компании, собрание не состоялось из-за отсутствия кворума – никто из акционеров не зарегистрировался, и это зафиксировано в протоколе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В тоже время, по словам министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, который прибыл в Кременчуг для участия в собрании акционеров, собрание «Укртатнафты» было открыто, но в нем сразу был объявлен перерыв до 18 марта. По словам Ю.ПРОДАНА, «для участия в собрании зарегистрировалась только НАК «Нафтогаз Украины», которая владеет 61% акций завода».

В свою очередь Г.КОРБАН тогда сообщил, что собрание акционеров «Укртатнафты», которое должно было состояться 14 марта в Кременчуге, не начиналось и поэтому не может продолжиться в Киеве 18 марта. «Есть протокол Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зафиксировавший, что регистрация не начиналась, реестр не предоставлен, и есть решение суда, ограничивающее проведение собрания. Акционеры не регистрировались, выписок не получали, протоколов не составляли и, соответственно, не принимали решений, поскольку собрание не было открыто», – сказал Г.КОРБАН.

Сегодня ООО «Корсан» заявило, что обжалует в суде намерение провести собрание акционеров ЗАО «Укртатнафты» 18 марта в Киеве.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций "Укртатнафты" принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».