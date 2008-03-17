Более половины украинцев считают, что женщина имеет шансы стать президентом Украины - опрос

Киев. 17 марта. УНИАН. Больше половины населения Украины (60,5%) считает, что женщина имеет шансы стать президентом Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Всеукраинской социологической службы, представленные на пресс-конференции в УНИАН членом-корреспондентом НАНУ Николаем МИХАЛЬЧЕНКО и кандидатом философских наук Борисом САГАЛАКОВЫМ.

Согласно результатам опроса, 29,4% респондентов считают, что женщина не имеет шансов стать президентом, 9,3% затруднились ответить.

Н.МИХАЛЬЧЕНКО отметил, что в общественном мнении по этому вопросу произошли существенные сдвиги. Он напомнил, что во время социологического опроса, проведенного Всеукраинской социологической службой в августе прошлого года, лишь 36,6 % респондентов были готовы проголосовать за женщину-президента.

Н.МИХАЛЬЧЕНКО объясняет это тем, что политики-мужчины утратили авторитет в обществе. По его словам, оказалось, что мужчины-политики отдают преимущество болтовне. “Когда есть разочарование, то хочется чего-то другого”, - добавил он. Н.МИХАЛЬЧЕНКО также отметил, что во время нынешнего опроса, в отличие от августовского, женщины больше мужчин хотели бы избирать президентом женщину.

По словам Н.МИХАЛЬЧЕНКО, это не проблема гендерной политики или абстрактных политических ценностей, а говорит о том, что люди, отвечая на вопрос, имеют в виду конкретных политических деятелей. При этом он отметил, что в общественном мнении существует имидж Ю.ТИМОШЕНКО “как человека конкретных действий, делового и решительного, и потому избиратель качнулся в ее сторону”.

В свою очередь, Б.САГАЛАКОВ отметил, что нельзя жестко экстраполировать эти 60,5% на Ю.ТИМОШЕНКО. За нее, по данным опроса, готовы проголосовать 30,5% респондентов. В то же время он считает очень важным для общества готовность населения видеть президентом женщину.

Социологическое исследование проводилось с 27 февраля по 8 марта этого года во всех областях Украины, АРК и г. Киеве. Погрешность - 2,5%.