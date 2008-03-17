“Укрнефтегаз” обжаловал постановление суда о законности возбуждения уголовного дела против должностных лиц регистратора

Киев. 17 марта. УНИАН. Компания-регистратор ОАО «Финансовая компания «Укрнефтегаз» подала апелляцию на постановление Днепровского районного суда от 14 марта 2008 года, подтвердившего законность возбуждения уголовного дела против должностных лиц регистратора.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат компании Вадим ЕСАУЛЕНКО.

Как передает кореспондент УНИАН, по его словам, постановление прокуратуры от 6 марта текущего года о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «Укрнефтегаза» по ст. 382 УК Украины является неправомерным. В частности, на момент возбуждения уголовного дела действовало шесть судебных определений разных судов, запрещающих осуществлять решение Хозяйственного суда г. Киева от 14 ноября 2007 года, на основании которого и было вынесено постановление Днепровского райсуда.

В.ЕСАУЛЕНКО также отметил, что требования, содержащиеся в решении суда, не могли быть выполнены, поскольку они не относятся к полномочиям «Укрнефтегаза». В частности, суд обязал «Укрнефтегаз» провести в реестре собственников «Днепроэнерго» «корпоративную операцию», внеся в реестр информацию о собственниках и о ценных бумагах, полученных ими по результатах проведения допэмиссии на «Днепроэнерго». В то же время, как пояснил В.ЕСАУЛЕНКО, в соответствии с действующими нормативными актами данная операция могла быть проведена только эмитентом, а не регистратором.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции руководителя экономических программ «Центра исследований корпоративных отношений» Вячеслав БУТКО, скорее всего, последние события вокруг «Укрнефтегаза» связаны с желанием некоторых финансово-промышленных групп «воздействовать на «Укрнефтегаз» как регистратора «Днепроэнерго».

Как сообщал УНИАН, прокуратура Днепровского района Киева 7 марта т.г. произвела выемку документов компании-регистратора «Укрнефтегаз».

Выемка документов происходила в рамках выполнения постановления прокуратуры от 6 марта текущего года о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «Укрнефтегаза» по ст. 382 УК Украины на основании решения Хозяйственного суда г. Киева от 14 ноября 2007 года в рамках судебного процесса между «Укрнефтегазом», Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго».

По мнению В.ЕСАУЛЕНКО, прокуратура нарушила статью 181 УПК Украины, поскольку своими действиями не позволила компании добровольно выполнить действия, предписанные постановлением о возбуждении уголовного дела.