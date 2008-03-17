Руководство партии “Единство” обвиняет Омельченко в организации похищения партийных документов и печати

Киев. 17 марта. УНИАН. Руководство Украинской партии “Единство” обвиняет народного депутата Украины (фракция НУ-НС), бывшего председателя партии Александра ОМЕЛЬЧЕНКО в организации похищения сейфа с партийной печатью и документами.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Центрального совета партии сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал первый заместитель председателя партии Геннадий ГЕРА.

Он отметил, что заявление будет направлено Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКУ и министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКУ.

“Утром 14 марта 2008 года зафиксирован вопиющий факт кражи с выламыванием дверей группой лиц из партийного офиса в центре г. Киева (ул. Крещатик, 10) сейфа с партийными регистрационными документами и печатями Украинской партии “Единство”. Это разбойное нападение зафиксировано следственно-оперативной группой г. Киева. По предварительным данным установлены лица похитителей и заказчиков, но сейф с документами и печатью пока не вернули”, говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что кражу осуществили водитель народного депутата А.ОМЕЛЬЧЕНКО Анатолий НИЩУН и помощник-консультант депутата Александр ЯШИН.

Г.ГЕРА заверил, что в соответствии с данными правоохранительных органов, “это было сделано по распоряжению А.ОМЕЛЬЧЕНКО”.

Следовательно, по словам Г.ГЕРЫ, партийная работа полностью парализована.

Он отметил, что по состоянию на 17 марта А.ОМЕЛЬЧЕНКО не имеет никакого отношения к УП “Единство”, поскольку баллотировался в народные депутаты от НУ-НС как беспартийный.

В то же время, по его словам, сегодня А.ОМЕЛЬЧЕНКО “написал заявление о том, что он возвращается в ряды партии «Единство» и подписал документы, которые подтверждают его право на руководство партией”.

Г.ГЕРА отметил, что только на съезде может быть избран председатель партии, поэтому Иван АГИЙ, который в июле избран съездом партии, является легитимным исполняющим обязанности председателя партии.

Как сообщал УНИАН, 10 января пресс-служба Министерства юстиции Украины сообщила, что УП “Единство” направила официальное сообщение в Министерство юстиции о смене своих руководителей.

УП “Единство” сообщила, что вместо Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, который временно прекратил свое членство в партии и включен как беспартийный в избирательный список избирательного блока политических партий „НУ-НС”, исполняющим обязанности председателя назначен Иван АГИЙ. Соответствующее решение было принято Центральным советом партии.

Поданная партиями информация взята Министерством юстиции Украины к сведению, в связи с чем в Реестр политических партий Украины внесены соответствующие изменения.

***В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.

Украинская партия "Единство" была зарегистрирована Министерством юстиции 4 февраля 2000 года и внесена в Реестр политических партий под №67.

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