Кабмин должен быть уполномочен продавать стратегические предприятия и нести ответственность за последствия - эксперт.

Киев. 18 марта. УНИАН. Правительство должно быть уполномочено продавать стратегические предприятия и предприятия-монополисты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций, председатель рабочей группы по усовершенствованию законодательства в сфере приватизации, созданной Указом Президента от 6 февраля, Александр РЯБЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Нужно зафиксировать полномочия правительства по продаже всех стратегических предприятий и предприятий-монополистов”, - отметил он.

В тоже время, по словам А.РЯБЧЕНКО, вместе с полномочиями на правительство необходимо возложить полную ответственность за проводимую приватизацию.

“Правительство должно нести полную ответственность за последствия принимаемых решений”, - подчеркнул он.