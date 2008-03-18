Годунок считает, что дело против него возбуждено по заказу лиц, желающих завладеть землями в Киевской области

Киев. 18 марта. УНИАН. Депутат Бориспольского районного совета Киевской области Ярослав ГОДУНОК считает, что уголовное дело против него за хранение наркотиков возбуждено по заказу лиц, желающих завладеть землями в Киевской области.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Сотрудники СБУ Киева, выполняя задание рейдеров, подбросили мне наркотики", - сказал Я.ГОДУНОК.

При этом он отметил, что никогда не употреблял наркотиков, а “тот, кто планировал эту акцию”, тщательным образом ее продумал.

По словам Я.ГОДУНКА, 28 февраля примерно за полчаса до задержания он встречался с людьми, передавшими ему папку с рекомендациями "как вести себя на сессии горсовета", чтобы "убедить сессию передать землю не людям, а рейдерам".

Депутат горсовета отметил, что считает действия сотрудников правоохранительных органов непрофессиональными и будет требовать от Генеральной прокуратуры провести расследование, установить правомерность его задержания и наказать виновных.

В свою очередь, адвокат Я.ГОДУНКА Виктор КОЛБАНЦЕВ отметил, что задержание и последующие действия сотрудников правоохранительных органов по отношению к его подзащитному осуществлялись с грубым нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса Украины. По словам адвоката, "из этого можно сделать вывод, что это дело было запланировано и грубо выполнено работниками СБУ".

В то же время В.КОЛБАНЦЕВ сообщил, что в прошлую пятницу, 14 марта, Апелляционный суд Киева своим постановлением отменил постановление Шевченковского райсуда столицы об освобождения Я.ГОДУНКА под залог в сумме 13 тыс. грн., обязав суд первой инстанции пересмотреть решение.

Комментируя эту информацию, Я.ГОДУНОК отметил: "Если я, не дай Бог, буду задержан (во второй раз), мы назовем все фамилии конкретных лиц, причастных к рейдерству".

Кроме того, он пообещал предоставить иностранным представительствам информацию о событиях, происходящих с ним из-за нежелания способствовать определенным лицами в решении земельных вопросов.

Как сообщал УНИАН, Я.ГОДУНОК был задержан 28 февраля по причине наличие у него наркотических веществ, в частности героина. Прокуратура Киева возбудила по отношению к Я.ГОДУНКУ уголовное дело согласно ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотиков) и ст. 321 (изготовление, хранение наркотических средств с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Дело было передано для последующего расследования в Главное следственное управление МВД Украины в г. Киеве.

Я.ГОДУНОК освобожден из-под стражи под залог в размере 13 тыс. грн.