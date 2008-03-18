Ликвидация Тендерной палаты позволит чиновникам управлять госзакупками в ручном режиме – глава ТПУ

Киев. 18 марта. УНИАН. Ликвидация Тендерной палаты Украины даст возможность чиновникам управлять процедурами государственных закупок в ручном режиме.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления ТПУ Владимир ЛАБА.

«Если, не дай Бог, произойдет то, что не будет общественного контроля, независимо в каком виде, то никто не сможет дать оценку масштабам нарушений, которые происходят в системе проведения госзакупок. В этом вопросе будет вакуум… Будут довольны чиновники, которые в ручном режиме будут проводить процедуры. Будут довольны предприниматели, которых допустили к государственному корыту, а это в основном будут родственники или кумы и сваты тех, кто диктует правила игры. Общественность тоже будет спокойна, так как не будет об этом знать», - отметил В.ЛАБА.

В.ЛАБА сообщил, что ТПУ на сегодняшний день проводит проверки, в частности, с профилактической целью – чтобы не допустить завершения процедур госзакупок, которые проходят с нарушениями закона и, таким образом, предотвратить возможность разбазаривания и хищения государственных средств.

При этом председатель правления ТПУ подчеркнул, что КРУ и Счетная палата реагируют на нарушения в проведении госзакупок «постфактум». «КРУ и Счетная палата являются контролерами постфактум, когда процедуру закончено и средства использованы. Они выявляют злоупотребления, но применяют меры, когда средства уже не вернуть назад», - подчеркнул В.ЛАБА.

Кроме того, добавил он, после передачи материалов о нарушениях в следственные органы, расследование идет месяцами, а то и годами. «А если даже и привлекают нарушителей к ответственности, то сумма штрафа в две с лишним тысячи гривень неравнозначна миллионным суммам злоупотреблений. Это дает возможность платить такие штрафы практически ежедневно и хлопать в ладоши, что у нас такое лояльное законодательство», - отметил В.ЛАБА, подчеркнув, что ТПУ осуществляет оперативный контроль, который и не дает возможности заканчивать нечестные с нарушением закона процедуры закупок и в большинстве случаев предупреждает разворовывание госсредств.

При этом В.ЛАБА отметил, что ТПУ, критически относясь к ограничению функций Тендерной палаты и к инициативе ликвидации этой общественной организации, поддерживает отдельные нормы законопроекта о госзакупках, принятые Верховной Радой в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства», внесенный народными депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (БЮТ). «За» проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрировавшихся в зале.

13 февраля глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявил, что Президент Украины не подпишет закон о государственных закупках, который сохраняет и развивает возможности для коррупционных операций.

В.БАЛОГА напомнил, что глава государства предлагал существенно изменить функции Тендерной палаты, отменить специальную Межведомственную комиссию и внедрить механизм общественного контроля, что в совокупности давало бы возможность проводить госзакупки по прозрачным правилам. «Бесспорно, в этой сфере следует окончательно навести порядок, нужны решительные и немедленные изменения. Впрочем, результативное голосование 12 февраля фракций БЮТ, Партии регионов и коммунистов за законопроект, который сохраняет и развивает возможности для новых коррупционных операций, лишь делает еще гуще «тень» в тендерах. Нужно четко осознавать: одобренный в первом чтении проект закона не только не решает проблем, а наоборот – усугубляет их», - отметил В.БАЛОГА.

15 февраля пресс-служба БЮТ сообщила, что председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и член этой фракции Андрей КОЖЕМЯКИН внесли в Верховную Раду законопроект о ликвидации Тендерной палаты.

15 февраля пресс-служба БЮТ сообщила, что председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и член этой фракции Андрей КОЖЕМЯКИН внесли в Верховную Раду законопроект о ликвидации Тендерной палаты.