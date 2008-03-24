28-29 марта в Киеве состоится международная выставка ”Недвижимость за рубежом”

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА "НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ", 28-29 МАРТА 2008 ГОДА, КИЕВ, ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "УКРАИНСКИЙ ДОМ", УЛ. КРЕЩАТИК 2

Организатор выставки: Агентство "DEC Property" Только успешные мероприятия становятся традицией, и выставка «Недвижимость за рубежом» - не исключение.

Среди представителей иностранных фирм, которые уже подтвердили свое участие в выставке, отметим Dubai Business Centre, Grada Complex, Happy Home, Allianz Group, Rosa Land doo, Aristo Developer, AESI, Afenida Group, Pafilia и многие другие. В целом на выставке будут представлены более 50 участников из Турции, Черногории, Германии, Франции, Болгарии, Кипра и других стран.

Как показал опыт предыдущей выставки, которая была первым мероприятием, специализирующимся на зарубежной недвижимости и состоялась 2-3 ноября 2007 года в отеле «HYATT Regency», подобные проекты - лучший способ общения как для представителей агентств недвижимости, так и покупателей недвижимости. Поскольку у риелторов есть возможность напрямую говорить с потенциальным клиентом, а покупатель получает информацию от специалистов, которые помогут разобраться в рыночных тенденциях, характерных для каждой страны.

Выставка «Недвижимость за рубежом» ориентирована на украинцев, которые понимают перспективность капиталовложения в иностранную недвижимость. У посетителей мероприятия будет уникальная возможность ознакомиться с особенностями приобретения объектов за рубежом в кредит, с целью получения прибыли, а также для отдыха.

Изюминкой мероприятия будут презентации, ориентированные на ознакомление гостей выставки с культурными особенностями каждой из стран, к примеру, компания Dubai Business Centre будут представлять специальный номер с восточными танцами.

Также посетители смогут оценить отдельную экспозицию, на которой будут представлены фотографии лучших архитектурных проектов.

Директор агентства «DEC-Property» Александр Тарченко прокомментировал предстоящее мероприятие: «Для меня и моей команды будущая выставка - это еще одна веха в сотрудничестве с зарубежными партнерами. И, конечно же, уверенный шаг навстречу украинскому покупателю, который уже готов к новым капиталовложениям.

Мы ожидаем самых высоких результатов после выставки и уже готовы к заключению новых сделок, работе с клиентами и новыми проектами!»

С уважением,

Организатор Международной выставки «Недвижимость за рубежом»,

Агентство "DEC Property"